Grávidas passam a ser vacinadas a partir de segunda-feira em São Paulo

A prefeitura de São Paulo anunciou que passará a vacinar contra o coronavírus todas as gestantes a partir da próxima segunda-feira, 7.

O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira, 4, pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), que assumiu após o falecimento do prefeito eleito Bruno Covas.

A regra até então, definida no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, dava conta apenas de mulheres grávidas com comorbidades. Agora, passarão à prioridade na vacinação todas as grávidas a partir dos 18 anos.

No entanto, será preciso apresentar no ato da vacinação um atestado em que um profissional de saúde indique que a gestante precisa se vacinar. No anúncio, Nunes afirmou que a gestante não pode procurar o posto de saúde sem esse atestado, pois não receberá a vacina.

A vacinação será feita com os imunizantes da Pfizer e com a Coronavac, de Butantan/Sinovac, uma vez que a vacina de Oxford/AstraZeneca não está sendo aplicada em gestantes.

No mesmo anúncio, Nunes também afirmou que a partir de segunda-feira estará liberada a vacinação de pessoas com comorbidades de todas as idades (somente para adultos, a partir de 18 anos). Até então, o grupo prioritário era acima de 30 anos.

Neste caso, o paciente deve comprovar a comorbidade levando documentos no momento da vacinação.

Desde o fim de maio, também passou a ser exigido na cidade de São Paulo um comprovante de residência para todos que estão se vacinando. O objetivo é evitar que pessoas de outras cidades se desloquem para se vacinar na capital.

Quem pode se vacinar na cidade de São Paulo

A partir de segunda-feira, poderão ser vacinados:

Grávidas a partir de 18 anos, mesmo sem comorbidade

Pessoas com comorbidade, a partir dos 18 anos

Já estavam entre os grupos prioritários:

Idosos com 60 anos ou mais

Profissionais de saúde e técnicos, entre outros

Motoristas e cobradores de ônibus

Metroviários (operadores de trem de todas as idades e outras atividades somente acima de 47 anos)

Profissionais de educação (47 anos ou mais)

Indígenas e quilombolas

Pessoas com Síndrome de Down, pessoas transplantadas, entre outras comorbidades prioritárias, de qualquer idade.

Veja a lista completa de prioridades na vacinação no site da prefeitura.