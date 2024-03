Governo manda hidrelétricas preservarem reservatórios de água

O Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico (CMSE), coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, determinou nesta quarta-feira medidas para preservar o nível de água nos reservatórios de usinas hidrelétricas.

O governo determinou a redução da saída de água nas usinas hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera, no Rio Paraná, entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Usinas dessas regiões são consideradas como caixa d ́água do sistema nacional.

Também foi autorizada a retenção de água nas chamadas “usinas de cabeceira” — como o nome sugere, localizadas nas cabeceiras dos rios.

— Vamos tomar as medidas necessárias para garantir o suprimento energético e manter o nível dos reservatórios. O setor elétrico tem que estar sempre atento para evitar imprevistos e priorizar a segurança aos consumidores — disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Segundo a pasta, a medida tem o potencial de preservar cerca de 11% de armazenamento na Bacia do Paraná até agosto e cerca de 7% no Sudeste/Centro-Oeste. O CMSE decidiu que as UHEs Jupiá e Porto Primavera devem reduzir as defluências mínimas para 3.300 metros cúbicos com por segundo e 3.900 metros cúbicos com por segundo, respectivamente.

Em fevereiro, foram verificados armazenamentos equivalentes de cerca de 65%, 68%, 66% e 77% nas regiões Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte, respectivamente. Em todo o Sistema Interligado Nacional (SIN), o armazenamento foi de aproximadamente 66% no fim de fevereiro, portanto, 14,1 % abaixo em relação ao mesmo período de 2023.