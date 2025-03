Governo lança programa para atrair investimentos internacionais para descarbonizar a indústria

O governo lançou nesta semana um programa dedicado a atrair para o mercado brasileiro empresas estrangeiras que desenvolvem tecnologias para a descarbonização e facilitar o estabelecimento dessas companhias no Brasil. Chamada de Net Zero Solutions, a iniciativa mira em um mercado que exigirá investimentos de R$ 3 trilhões até 2050, segundo estudo da consultoria BCG.

O projeto é capitaneado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), com o apoio do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás (IBP), e do fundo Climate Investment, ligado à OGCI. Inicialmente, a ideia é viabilizar cinco projetos de investimentos no Brasil, com aportes estimados em mais de R$ 100 milhões, voltados para o desenvolvimento de soluções sustentáveis e tecnológicas.

"O programa Net Zero Solutions visa a apoiar a vinda de novas tecnologias internacionais, que possam ser aplicadas na indústria brasileira para reduzir a pegada de carbono", diz Carlos Padilla, coordenador de investimentos da ApexBrasil. "Tecnologias que possam ajudar na redução da emissão de gases de efeito estufa, inclusive o gás metano, altamente poluente, e processos de captura e armazenamento de carbono."

Segundo Padilla, a partir da identificação do interesse dessas empresas de investir no Brasil, a Apex elaborou um programa de um ano para capacitar as empresas, facilitar a elaboração de um planejamento para acesso ao mercado, desenvolvimento de parcerias e novos clientes. "E, finalmente, uma imersão no mercado brasileiro que vai acontecer durante OTC Brasil, no segundo semestre desse ano", afirma.

Depois disso, haverá um planejamento customizado, diz Padilla, para que essas empresas entrem no mercado brasileiro com segurança e baixo risco.

A ideia é plugar a iniciativa à missão de descarbonização da Nova Indústria Brasil (NIB), que prevê reduzir as emissões da indústria nacional em 30% até 2033. O Brasil emitiu 36,5 milhões de toneladas de CO2eq por processos industriais em 2021, segundo o Climate Watch, considerando cerca de R$ 2 trilhões em valor adicionado pela Indústria Brasileira no ano.

Segundo a ApexBrasil, o público-alvo é formado por tomadores de decisão de empresas inovadoras que queiram oferecer soluções de baixo carbono e eficiência energética para a indústria brasileira, especialmente na manufatura.

CERAWeek

O anúncio do novo programa ocorreu durante o CERAWeek, um dos principais eventos do setor de energia, que aconteceu em Houston, nos Estados Unidos.

Por lá, uma comitiva formada por diversas organizações, como o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgaram os leilões de exploração e produção de óleo e gás que acontecerão nesse ano.

De acordo com João Henrique Nascimento, diretor da Secretaria de Infraestrutura Econômica do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Casa Civil, a conferência foi uma oportunidade de divulgar os investimentos e a carteira de infraestrutura do Brasil para investidores de grande capacidade em um evento de alto nível.

“Pudemos ouvir o Secretário de Estado dos EUA descrevendo a abordagem que o novo governo está dando para questões críticas, sobretudo em energia e infraestrutura. Ao mesmo tempo, ouvimos CEOs de diversas empresas de grande relevância para estes setores”, disse, em nota, Nascimento.