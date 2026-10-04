Resultado no DF: Michelle Bolsonaro e Bia Kicis são eleitas para o Senado

As candidatas Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) foram eleitas senadores da República pelo estado do Distrito Federal nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Michelle Bolsonaro obteve 29,05% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Bia Kicis, que recebeu 27,44%.

VEJA O RESULTADO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Pleito do Distrito Federal teve 13 nomes disputando o cargo de senador da República:

AVENIR ROSA 355 DEMOCRATA (INAPTO)

BIA KICIS 223 PROPÓSITO E AÇÃO

DAVID HORN 290 PCO

ERIKA KOKAY 131 DF DO POVO

GUTO FELÍCIO DOS SANTOS 456 FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (45-PSDB/23-CIDADANIA)

LEILA DO VÔLEI 123 DF DO POVO

MARLEY 700 AVANTE

MICHELLE BOLSONARO 222 PROPÓSITO E AÇÃO

PROFESSOR GUILHERME AMORIM 800 UP

RONALDO FONSECA 555 PSD (INAPTO)

SEBASTIÃO COELHO 300 NOVO

TIAGO 360 AGIR

ZANATA 161 PSTU

Quantos senadores cada estado tem?

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras, apenas um. Em 2026, havia uma vaga em disputa.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

Quando é o segundo turno?

Nas eleições de 2026, apenas para os cargos de presidente e governador há o segundo turno. Ele ocorre quando nenhum dos candidatos atinge 50% mais um dos votos válidos. Neste ano, a segunda etapa de votação é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.