Governo de SP terá entre 15% e 30% da Sabesp após privatização, diz secretária

A participação do estado de São Paulo na Sabesp ficará entre 15% e 30% após o processo de processo de privatização da estatal, disse nesta quinta-feira, 14, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado, Natalia Resende, no programa Macro em Pauta da EXAME.

A tarifa de água e esgoto no estado de São Paulo não será mais alta do que os níveis atuais após a privatização da Sabesp, estatal de saneamento e esgoto de São Paulo.

Quem é Natália Resende

Resende é mestre e doutoranda em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília, com foco em Regulação de Infraestruturas de Rede. Também é pós-graduada em Direito Constitucional (Universidade Gama Filho) e em Direito Tributário (Estácio). Foi procuradora federal e consultora jurídica no Ministério da Infraestrutura, onde trabalhou ao lado de Tarcísio de Freitas.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter da EXAME em Brasília, e André Martins, repórter de Macro da EXAME em São Paulo.

Mais informações em instantes.