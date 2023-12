Tarifa de água será mais barata com privatização da Sabesp e terá um teto, diz secretária

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado de São Paulo, Natália Resende, disse nesta quinta-feira, 14, que a tarifa de água vai ficar mais barata com a privatização da Sabesp e o governo estadual utilizará um teto para que o custo para a população não aumente. A declaração foi dada durante o programa Macro em Pauta, da EXAME.

"Quando fecharmos o novo contrato com os municípios, que é nossa etapa agora, e fizermos a operação [de desestatização], vai ter uma redução tarifária. O que estabelecemos e colocamos na lei é um limite da tarifa da Sabesp pública. Sempre teremos que ficar abaixo desse limite", diz Resende, que é responsável pelo projeto de desestatização.

A secretária explica ainda que o governo está estudando o comportamento do aumento da tarifa para os próximos anos para conseguir manter o valor sempre abaixo do que é praticado pela Sabesp hoje. Indicadores inflacionários serão avaliados para chegar na equação.

"Todos os anos vamos olhar a quantidade de investimentos que foram feitos, para compensar o valor da tarifa. Vamos usar o dinheiro do fundo mais o lucro do estado [dividendos] para reduzir. Isso acontecerá ao longo do tempo para dar sustentabilidade à empresa", afirma a secretária.

Resende lembra também que é a Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) que define a tarifa. A gestão estadual está em discussão com o órgão para definir a regulamentação do setor e as novas regras para revisões tarifárias, em um modelo que promete ser moderno e que conseguirá combinar tarifa mais barata com o incentivo a novos investimentos.

A fala de Resende acontece após Tarcísio afirmar na última segunda-feira, 12, que mesmo com a privatização da Companhia, a tarifa de água paga pela população vai aumentar, porém em um valor menor que sem a desestatização.

Desde os primeiros meses de governo, até a aprovação da matéria na Alesp, membros da gestão Tarcísio defendiam que a desestatização representaria uma redução da tarifa. Em nota após a aprovação, a administração estadual afirmou que o encaminhando da venda da empresa permitirá a "redução de tarifa e garantir acesso à água e esgoto para 10 milhões de pessoas”.