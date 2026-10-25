Governador da Bahia disponibiliza PMs para dirigir ônibus em Salvador

RESUMO ＋ O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), colocou a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública à disposição para identificar policiais com habilitação da categoria D e, se necessário, dirigir ônibus em Salvador. A declaração ocorre após relatos de redução de mais de 50% da frota durante o segundo turno das eleições de 2026. O TRE-BA determinou a circulação de 100% dos veículos, com transporte gratuito, e ordenou a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza. A campanha de Lula também pediu ao TSE a prorrogação da votação em três municípios baianos.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou neste domingo, 25, que policiais militares com habilitação da categoria D foram colocados à disposição para dirigir ônibus em Salvador, caso seja necessário. A declaração ocorre em meio a relatos de frotas paradas em garagens no dia do segundo turno das eleições.

Em publicação na rede social X, Jerônimo informou que a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública poderão identificar agentes habilitados para conduzir os veículos. O governador também criticou a situação e afirmou que a redução do transporte pode prejudicar o direito dos eleitores de chegar às urnas.

“Não vou aceitar o que estão fazendo com a população baiana, tentando impedir que as pessoas exerçam seu direito ao voto. Vamos garantir que o povo tenha condições de votar!”, escreveu.

O TRE-BA determinou que a Prefeitura de Salvador e as empresas de ônibus coloquem toda a frota da capital nas ruas, sob multa de R$ 1 milhão por hora em caso de descumprimento. Como governador, coloco a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública à disposição para identificar policiais com habilitação categoria D, aptos a dirigir os ônibus, se necessário. Não vou aceitar o que estão fazendo com a população baiana, tentando impedir que as pessoas exerçam seu direito ao voto. Vamos garantir que o povo tenha condições de votar! — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) October 25, 2026

A manifestação ocorreu após o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinar que a Prefeitura de Salvador e as empresas concessionárias restabeleçam imediatamente a circulação de 100% da frota de ônibus da capital. A ordem prevê multa de R$ 1 milhão por hora em caso de descumprimento.

O problema também foi mencionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que afirmou ter pedido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a prorrogação do horário de votação em cidades onde eleitores enfrentaram dificuldades para chegar às seções. Em entrevista coletiva, Lula citou Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, além de municípios de outros estados.

TRE-BA determina circulação de toda a frota de ônibus

A decisão do TRE-BA foi assinada pelo presidente do tribunal, desembargador Maurício Kertzman Szporer, após uma denúncia da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. A entidade afirmou que a quantidade de ônibus em circulação estava mais de 50% abaixo da oferta habitual dos dias úteis.

A ordem determina que a Prefeitura de Salvador e as empresas responsáveis pelo serviço coloquem todos os veículos nas ruas, com frequência e itinerários equivalentes aos dos dias úteis. A gratuidade deve ser mantida até o encerramento da votação e pelo período necessário para o retorno dos eleitores.

O tribunal estabeleceu prazo de uma hora, contado a partir da notificação, para comprovar o cumprimento da determinação. A multa prevista é de R$ 1 milhão por hora de descumprimento, aplicada solidariamente ao município, ao secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, e às empresas concessionárias.

A decisão também determinou a fiscalização das garagens e autorizou providências policiais para garantir a saída dos ônibus. O documento ordena a prisão em flagrante de Pablo Souza, mas não confirma se a medida já foi executada.

Vistorias identificaram ônibus parados nas garagens

Durante uma vistoria na sede do BRT, na Avenida Barros Reis, o juiz auxiliar do TRE-BA Antônio Marcelo Oliveira Libonati recebeu a informação de que a quantidade de veículos em circulação era inferior à dos dias úteis. Segundo o relato registrado na decisão, a redução seguia orientação da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

O supervisor do local afirmou que mobilizaria motoristas para colocar os ônibus em circulação, mas, de acordo com o documento, isso ainda não havia ocorrido naquele momento.

O Ministério Público Eleitoral também notificou a prefeitura para que apresentasse esclarecimentos e adotasse medidas imediatas para restabelecer o serviço. Em vistorias realizadas em duas garagens, o órgão identificou 97 ônibus fora de operação em uma delas e outros 120 na segunda, apesar da orientação de manter a oferta habitual durante a eleição.

O Procon-BA informou ter encontrado 55 ônibus parados, embora aptos a circular, no pátio da empresa OT Trans, que foi autuada. A Defensoria Pública da Bahia também relatou reclamações de eleitores sobre a baixa oferta de transporte e cobrou providências para assegurar o deslocamento até as urnas.

Lula pede prorrogação da votação em cidades baianas

Em entrevista coletiva neste domingo, Lula afirmou que pediu ao TSE a prorrogação do horário de votação em municípios onde a redução da oferta de transporte teria dificultado o deslocamento dos eleitores.

“Estamos entrando com pedido à Suprema Corte para que ela possa prorrogar o processo eleitoral”, disse o presidente.

Lula mencionou Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, cidades incluídas no pedido apresentado pelo jurídico de sua campanha. A representação afirma que o transporte coletivo foi suprimido ou drasticamente reduzido durante a manhã, com ônibus fora de circulação, pontos lotados e longas esperas.

A campanha solicitou que a votação fosse estendida até as 18h ou, alternativamente, por período equivalente ao tempo em que as irregularidades no transporte persistissem. Também pediu que fossem distribuídas senhas aos eleitores que estivessem nos locais de votação e em suas áreas externas às 17h.

Durante a entrevista, Lula também citou relatos de problemas de transporte em São Paulo e em outras cidades e estados. As declarações sobre esses locais não significam, por si só, que todos tenham sido incluídos no pedido formal apresentado pela campanha.

Prefeitura atribui interrupções a impasse sobre adesivos

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), atribuiu parte das interrupções a um impasse envolvendo adesivos com o número 13, associado à candidatura de Lula. Segundo o prefeito, sindicalistas queriam que os veículos circulassem com o material, o que ele classificou como irregularidade eleitoral.

Bruno Reis afirmou que os ônibus de um dos consórcios só começaram a sair das garagens após a retirada dos adesivos. A prefeitura também informou que as interrupções ocorreram em algumas garagens devido a episódios de adesivação de veículos e que a situação foi contornada após diálogo entre equipes da secretaria e representantes sindicais.

Em nota enviada à imprensa, a Secretaria Municipal de Mobilidade declarou que a operação do transporte público já havia sido normalizada neste domingo. A pasta informou ainda que notificou as empresas para garantir a disponibilidade integral da frota e evitar novas interrupções.

A Semob sustentou que a legislação eleitoral proíbe a saída de ônibus das garagens com adesivos de propaganda de candidatos e afirmou que equipes da secretaria acompanhavam a circulação dos veículos nas ruas.

O que determina a decisão do TRE-BA?

A decisão estabelece medidas para garantir o transporte dos eleitores durante o segundo turno em Salvador. Entre as principais determinações estão:

Restabelecimento imediato de 100% da frota de ônibus;

Manutenção da gratuidade do transporte coletivo durante a votação e no retorno dos eleitores;

Circulação com frequência e itinerários equivalentes aos dos dias úteis;

Comprovação do cumprimento da ordem em até uma hora após a notificação;

Multa de R$ 1 milhão por hora em caso de descumprimento;

Fiscalização das garagens pelas autoridades policiais;

Prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, sem confirmação no documento de que a medida tenha sido executada.

A determinação busca garantir que a falta de transporte público não impeça a participação dos eleitores. O pedido de prorrogação do horário de votação apresentado pela campanha de Lula, por sua vez, depende de decisão do TSE.

Eleições 2026: acompanhe a apuração do segundo turno

A apuração do segundo turno das eleições de 2026 pode ser acompanhada em tempo real pela EXAME.

A EXAME também transmite uma live especial de cobertura do segundo turno no YouTube, com informações sobre a apuração e os desdobramentos da eleição presidencial.

Perguntas frequentes

Por que Jerônimo Rodrigues colocou policiais à disposição para dirigir ônibus? ＋ O governador afirmou que a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública poderão identificar agentes com habilitação da categoria D para conduzir ônibus em Salvador, caso seja necessário garantir o transporte dos eleitores.

Qual foi a decisão do TRE-BA sobre os ônibus em Salvador? ＋ O tribunal determinou a circulação imediata de 100% da frota, com transporte gratuito e frequência equivalente à dos dias úteis durante o segundo turno e no período necessário para o retorno dos eleitores.

Qual é a multa por descumprir a ordem do TRE-BA? ＋ A decisão prevê multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento, após o prazo de uma hora contado da notificação para comprovar o restabelecimento integral do serviço.

O secretário de Mobilidade de Salvador foi preso? ＋ O TRE-BA determinou a prisão em flagrante de Pablo Souza, mas o documento da decisão não confirma se a prisão foi efetivamente executada.