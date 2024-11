Fux proíbe uso de benefícios sociais para pagar Bets

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), proibiu apostadores de utilizar dinheiro vindo de benefícios sociais para apostas on-line, conhecidas como bets. Na decisão, o magistrado cita os programas de transferência de renda como Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e determina que por meio do Ministério da Fazenda, o governo deve adotar medidas de "proteção especial" para impedir que esse desvio de finalidade aconteça.

No documento assinado por Fux na última terça-feira, 12, está determinado que a portaria sobre proibição de publicidade em sites de apostas voltadas para crianças e adolescentes começa a valer a partir de agora. Antes, essa mudança começaria a valer somente em 2025. O magistrado disse que “a presente decisão tem caráter liminar” e deve ser “submetida ao referendo do Plenário do Supremo Tribunal Federal, independentemente de sua eficácia imediata”.

Em atualização