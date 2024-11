Exclusivo: governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é o entrevistado da EXAME desta terça

Vitorioso na disputa municipal com a eleição de Sandro Mabel (União Brasil) para a prefeitura de Goiânia a partir de 2025, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), desbancou o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e tem se apresentado como pré-candidato à Presidência da República em 2026.

Caiado tem defendido maior autonomia para estados e municípios, tem cobrado mudanças na legislação vigente para reforçar a segurança pública nas cidades, além de apontar que a política fiscal do governo Luiz Inácio Lula da Silva tem sido feita apenas com aumento de receitas.

Esses assuntos serão tema da entrevista ao vivo com Caiado, nesta terça-feira, 5, às 14h30, com transmissão pelo canal do YouTube da EXAME.

Político, médico, produtor rural e professor

Caiado nasceu em Anápolis (GO), em 1949, é professor, produtor rural e médico, com graduação e mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Na medicina se especializou em cirurgia de coluna vertebral em Paris, na França. Presidiu a União Democrática Ruralista (UDR) e concorreu à Presidência da República em 1989, pelo PSD. Foi deputado federal por cinco mandatos entre 1991 e 2015. Na sequência, foi eleito senador e é governador de Goiás desde 2018.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter especial da EXAME em Brasília, e por Luciano Pádua, editor de Macroeconomia.