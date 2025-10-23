De um posto fechado nasceu ecossistema que fatura R$ 24 bilhões ao ano

O ano era 1985. Juntamente com o irmão Deunir, Neco Argenta, aos 21 anos, decidiu que era hora de embrenhar-se no universo do empreendedorismo, fundando sua primeira empresa, em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. Eles forneciam caixas de madeira para produtores da uva e do vinho e faziam entregas em outros mercados.

Corte rápido para 2025. Quarenta anos depois, Neco lidera a Argenta, um ecossistema formado por 14 empresas, com projeção de resultado superior a R$ 24 bilhões neste ano, um crescimento de 25% em comparação à receita de 2024. Somente no segmento de postos de combustíveis, entre os de bandeira própria (SIM Rede) e bandeirados (Charrua e Petronas), serão mais de 1 mil unidades até dezembro, a quarta maior distribuidora de combustíveis na região Sul.

O ingresso no ramo dos combustíveis ocorreu por conta de um, digamos, gargalo logístico da época. A primeira empresa ocupava uma sala alugada de 12 metros quadrados, com uma mesa, uma cadeira e um aparelho de telefone, onde os irmãos organizavam o transporte de mercadorias. Para otimizar as viagens, buscavam açúcar em São Paulo e forneciam aos clientes da vitivinicultura.

Foi quando Neco Argenta – que trabalhou como auxiliar de entrega e depois como office boy e supervisor de vendas em loja de varejo da Serra – e o irmão tiveram o insight que mudou o rumo do negócio.

Na época, os postos de gasolina não abriam aos finais de semana, dificultando a rotina nas viagens de entrega de açúcar. Propuseram tomar conta de um posto em Flores da Cunha aos sábados, domingos e feriados para mantê-lo aberto. A ideia deu tão certo que não pararam mais. O primeiro posto de combustíveis dos irmãos foi aberto em 1993 e, 14 anos depois, vieram as primeiras lojas de conveniência com marca própria.

Expansão geográfica

O filho caçula da família de descendentes italianos, é considerado atualmente uma referência do empreendedorismo no Rio Grande do Sul. E para celebrar o aniversário, um movimento tido como natural para os Argenta: investir ainda mais na expansão geográfica e na diversificação do portfólio de empresas.

O ecossistema dedica-se majoritariamente ao setor de combustíveis, com distribuição, TRRs (Transportador-Revendedor-Retalhista) e rerrefino de óleos lubrificantes, bem como varejo, nos três estados do Sul do país, em São Paulo e outras regiões no Brasil.

Os negócios incluem ainda a vinícola Luiz Argenta, em Flores da Cunha, cidade que compõe uma das mais tradicionais regiões vitivinícolas da Serra Gaúcha. No total, as empresas contam com mais de 6,5 mil colaboradores.

“Queremos crescer com o mesmo ímpeto lá do início, quando começamos, somado à maturidade empresarial que alcançamos.”,, diz o presidente Neco Argenta. Para ele, é fundamental identificar novas oportunidades no setor a partir de soluções inovadoras. “Isso nos fez desenvolver, buscar parcerias e permitiu nos posicionar entre as principais empresas gaúchas. É claro que temos muito orgulho quando olhamos de onde viemos e até onde chegamos, mas mantemos a humildade e sabemos que há muito trabalho ainda para ser feito”, acrescenta.

Bases de distribuição

Parte significativa da expansão do ecossistema vem da sua atuação no varejo e na distribuição de combustíveis, adotando uma estratégia de crescimento combinada entre rede própria (SIM Rede) e expansão por meio de postos bandeirados (Charrua e Petronas).

Neste ano, a SIM Rede segue ampliando sua presença especialmente no Sul do país, fortalecendo o posicionamento institucional da companhia no atendimento direto ao consumidor final. Paralelamente, a Charrua, que opera com bandeiramento e distribuição, avança em sua estratégia de capilaridade através de contratos com postos independentes nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e tem como meta alcançar 500 unidades carregando a marca até o final de 2025.

O crescimento também se sustenta na ampliação da infraestrutura operacional. Hoje, o ecossistema conta com mais de 15 bases estratégicas de distribuição e abastecimento, que dão suporte ao fluxo nacional de combustíveis.

Entre os investimentos recentes, destaca-se a Basama, inaugurada em Santa Maria (RS), com aporte de R$ 50 milhões, reforçando a presença no Centro do Estado e ampliando a eficiência no atendimento às operações. Essa estrutura logística integrada é fundamental para viabilizar o crescimento das suas marcas e acelerar a expansão territorial com competitividade.

Segmentação das lojas

A maior participação no mercado vem sendo desenhada desde 2022, com aquisições e parcerias estratégicas. Entre elas, destaca-se o licenciamento oficial dos postos Petronas no Brasil, cuja expansão é conduzida pela Nexta, responsável pela modelagem e gestão da marca no território nacional.

O avanço já permitiu a abertura de postos com a bandeira em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul — incluindo unidades de referência em Porto Alegre e Gramado — consolidando a atuação em regiões de alto potencial e visibilidade.

Com a expansão também veio uma nova estratégia de negócio: a segmentação dos postos e das lojas de conveniência da SIM Rede, atualmente com 196 unidades. A estratégia é oferecer um mix de produtos capaz atender às necessidades específicas do consumidor onde quer que ele esteja, seja na área urbana ou junto às rodovias.

Radiografia dos negócios

Atualmente, integram a Argenta as seguintes unidades de negócio: SIM Rede, SIM Distribuidora, SIM Lubrificantes, Querodiesel (atende a mais de 300 cidades do Rio Grande do Sul com frota própria), Charrua, A27 (instituição financeira de pagamentos), Aiva (rerrefino, graxa e lubrificantes), SIM Aviação (fornece combustível para aeroportos), Vinícola Luiz Argenta, DNA, Nexta (responsável pela administração de postos Petronas e conveniências Yes!) e Argenta Participações.. Além destas, há duas em fase de constituição, a Arlazul (joint-venture para produção de Arla 32) e a Frotaúnica (empresa que agrupa o movimento de logística do ecossistema).