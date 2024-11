Enem dos professores: MEC fará prova única de seleção

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a criação de uma prova unificada para auxiliar estados e municípios na seleção de professores para escolas públicas em todo o país. Esse novo concurso estará disponível para entes federativos que optarem por aderir a essa avaliação, substituindo os processos independentes atualmente realizados por cada estado e município.

Apelidado de "Enem dos Professores", a prova integrará um pacote de ações voltadas à valorização dos profissionais da educação básica. Entre as iniciativas está também o programa “Pé-de-Meia” para licenciaturas, que oferecerá bolsas de apoio para estudantes de cursos universitários de formação docente, incentivando a entrada na carreira.

Medidas serão anunciadas em novembro

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, as medidas serão oficialmente divulgadas pelo governo em novembro. A informação foi compartilhada pelo ministro durante as reuniões do G20, em Fortaleza.

O secretário executivo do MEC, Leonardo Barchini, explicou o objetivo e a estrutura do "Enem dos Professores". “A ideia é que o ministério forneça as ferramentas para uma boa avaliação e que estados e municípios utilizem essa ferramenta da melhor maneira possível”, afirmou, acrescentando que, para municípios menores, a iniciativa representa uma solução para a dificuldade de organizar concursos.

Organização do exame e recursos garantidos

Segundo Barchini, a demanda pelo exame é expressiva entre estados e municípios, que têm enfrentado desafios para selecionar docentes. “A seleção de professores é um gargalo hoje no país, e há um aumento significativo na contratação de professores temporários”, afirmou.

Além disso, os entes federativos poderão utilizar a avaliação fornecida pelo MEC de maneira flexível, podendo optar pela continuidade dos próprios concursos. “A economia de recursos é um dos grandes atrativos da adesão ao exame unificado, permitindo que estados e municípios concentrem investimentos em outras áreas”, completou Barchini.

Quando questionado sobre o orçamento, o secretário executivo afirmou que os recursos para o “Enem dos Professores” estão assegurados. No entanto, no caso do “Pé-de-Meia” para licenciaturas, a quantidade de bolsas será ajustada conforme a disponibilidade de recursos.