Em Teresina, TRE determina circulação de ônibus igual a de dia útil

RESUMO ＋ O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), órgão da Justiça Eleitoral, determinou neste domingo, 25, que a Prefeitura de Teresina mantenha no segundo turno das Eleições 2026 a mesma frota de ônibus de um dia útil. A decisão prevê multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento injustificado; a Strans, responsável pelo transporte coletivo, aguarda notificação para se pronunciar.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Piauí determinou neste domingo, 25, que marca o segundo turno das Eleições 2026, que a prefeitura de Teresina coloque em circulação a mesma frota de ônibus disponível em um dia útil.

O órgão ainda determina uma multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento injustificado.

"Determino ao Município de Teresina, à STRANS e às empresas responsáveis que preservem os documentos e registros físicos e eletrônicos relacionados à operação do transporte coletivo na data indicada", diz o documento. O material ainda determina que os atores não podem eliminar, alterar ou tornar os transportes indisponíveis até ulterior deliberação judicial.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), responsável pela operação do transporte coletivo, afirmou que só vai se pronunciar após ser notificada pelo TRE.

Crise do transporte público nas Eleições 2026

O anúncio acontece enquanto outras capitais brasileiras trabalham para garantir a circulação do transporte público.

Em Salvador, o Tribunal Regional Eleitoral determinou a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, e ordenou a liberação integral da frota na capital baiana.

Em São Paulo, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou a Justiça Eleitoral pedindo a prisão do secretário de mobilidade urbana, Celso Jorge Caldeira, e do presidente da SPTrans, Victor Hugo Borges.

As cidades concentram 1,95 milhão e 9,14 milhões de eleitores, respectivamente.