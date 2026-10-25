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Em Teresina, TRE determina circulação de ônibus igual a de dia útil

Decisão pede mais opções de transporte público e impõe multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento injustificado

Eleições 2026: além de Teresina, Salvador e São Paulo entraram em disputas judiciais relacionadas ao fornecimento de transporte público no segundo turno

Eleições 2026: além de Teresina, Salvador e São Paulo entraram em disputas judiciais relacionadas ao fornecimento de transporte público no segundo turno

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16h23.

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RESUMO ＋

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), órgão da Justiça Eleitoral, determinou neste domingo, 25, que a Prefeitura de Teresina mantenha no segundo turno das Eleições 2026 a mesma frota de ônibus de um dia útil. A decisão prevê multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento injustificado; a Strans, responsável pelo transporte coletivo, aguarda notificação para se pronunciar.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Piauí determinou neste domingo, 25, que marca o segundo turno das Eleições 2026, que a prefeitura de Teresina coloque em circulação a mesma frota de ônibus disponível em um dia útil.

O órgão ainda determina uma multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento injustificado.

"Determino ao Município de Teresina, à STRANS e às empresas responsáveis que preservem os documentos e registros físicos e eletrônicos relacionados à operação do transporte coletivo na data indicada", diz o documento. O material ainda determina que os atores não podem eliminar, alterar ou tornar os transportes indisponíveis até ulterior deliberação judicial.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), responsável pela operação do transporte coletivo, afirmou que só vai se pronunciar após ser notificada pelo TRE.

Crise do transporte público nas Eleições 2026

O anúncio acontece enquanto outras capitais brasileiras trabalham para garantir a circulação do transporte público.

Em Salvador, o Tribunal Regional Eleitoral determinou a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, e ordenou a liberação integral da frota na capital baiana.

Governo garante transporte gratuito para indígenas votarem no 2º turno

Em São Paulo, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou a Justiça Eleitoral pedindo a prisão do secretário de mobilidade urbana, Celso Jorge Caldeira, e do presidente da SPTrans, Victor Hugo Borges.

As cidades concentram 1,95 milhão e 9,14 milhões de eleitores, respectivamente.

'Perguntas frequentes'

Quantos ônibus devem circular em Teresina no segundo turno das Eleições 2026? ＋

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí determinou que a Prefeitura de Teresina coloque em circulação a mesma frota de ônibus disponível em um dia útil.

Qual é a multa por descumprir a decisão sobre os ônibus de Teresina? ＋

A decisão do TRE do Piauí estabelece multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento injustificado.

Quais registros do transporte coletivo devem ser preservados? ＋

Segundo a decisão, o Município de Teresina, a Strans e as empresas responsáveis devem preservar documentos e registros físicos e eletrônicos relacionados à operação do transporte coletivo. O material não pode ser eliminado, alterado ou tornado indisponível até nova deliberação judicial.

O que a Strans disse sobre a decisão do TRE do Piauí? ＋

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, responsável pela operação do transporte coletivo, afirmou que só vai se pronunciar após ser notificada pelo TRE.

Quais medidas foram adotadas sobre o transporte público em Salvador e São Paulo? ＋

Em Salvador, o Tribunal Regional Eleitoral determinou a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, e a liberação integral da frota. Em São Paulo, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou a Justiça Eleitoral e pediu a prisão do secretário Celso Jorge Caldeira e do presidente da SPTrans, Victor Hugo Borges.

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