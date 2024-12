Em formatura da PM, Tarcísio pede respeito ao protocolo e Derrite fala em êxito do bem contra o mal

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PL), participaram da formatura da turma de aspirantes a oficiais da Polícia Militar nesta sexta-feira (13), na Academia do Barro Branco. Em discurso aos policiais, Tarcísio pediu respeito aos procedimentos técnicos, enquanto Derrite admitiu que a pasta vive "momento delicado", ao qual atribui a um incômodo de parcela da sociedade com o "êxito do bem contra o mal".

O governador, que está pressionado com os casos em série de flagrantes de violência cometidos por integrantes da PM nos últimos dias, ficou ao lado do secretário durante a cerimônia, na tribuna de honra, e conversou de modo amistoso com o auxiliar. Ele vem descartando publicamente a demissão de Derrite, deputado federal licenciado e um bolsonarista "linha dura" com passagens pela Rota, sob o argumento de que os índices de criminalidade no estado estão em queda e que este faz um "bom trabalho".

"Há procedimento para tudo e a gente não pode se afastar deles, daquilo que é ensinado. A responsabilidade é grande. Vocês têm que estar próximos dos subordinados, mostrar o caminho do tratamento humano com a sociedade e duro e rigoroso com o crime", afirmou Tarcísio, que considera a instituição "motivo de orgulho" e responsável pela "ordem, paz social e dignidade da pessoa humana".

Coube a Derrite a defesa mais explícita da gestão no evento. O secretário alegou que o estado está "mais seguro" hoje, mencionando dados como a redução na incidência de roubos e furtos e a quantidade de prisões efetuadas pelas polícias, que chegaria a 355 mil "criminosos". Falou ainda em benesses diretas à área, como aumento salarial no primeiro ano de governo e a abertura de concursos para ampliar o efetivo.

"Estamos num momento delicado. Infelizmente, uma parcela pequena da sociedade e algumas instituições se incomodam com o êxito do bem contra o mal e se esforçam para atrapalhar o combate ao crime", alegou Derrite. E continuou:

"Por isso, deixo uma mensagem clara: os senhores estão sendo formados para liderar a nossa tropa operacional. Essa liderança deve ser pautada, acima de tudo, pela legalidade. Os integrantes das forças policiais são os únicos e verdadeiros promotores dos direitos humanos e cabe a nós, em posição de liderança, impedir que desvios de conduta venham macular o bom trabalho e a imagem da Polícia Militar".

Os dois evitaram novamente conceder entrevista à imprensa ao final da solenidade e deixaram rapidamente o local, que fica na Zona Norte de São Paulo. Além deles, discursaram no evento o comandante da Academia do Barro Branco, coronel Sandro Rondini, e o comandante da Polícia Militar, coronel Cássio Araújo de Freitas.

Encontro com coronéis

Nesta quarta-feira (12), Tarcísio e Derrite tiveram um almoço com coronéis da PM no Palácio dos Bandeirantes. O encontro não estava previsto na agenda do governador. Segundo informações, estiveram presentes 57 oficiais. A ideia é fazer ajustes na corporação sem rifar o secretário. Como mostrou o GLOBO, está prevista uma espécie de "intervenção branca" na pasta e uma agenda positiva que envolve anúncios de novas medidas de acompanhamento psicológico de policiais e de treinamento para o uso de armas não-letais e de atuação em diferentes tipos de abordagem.