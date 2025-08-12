Gestão de Pimentel em Curitiba é aprovada por 80,5% e reprovada por 17,1%, diz Paraná Pesquisas

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD) tem 80,5% de aprovação na cidade, segundo um estudo da Paraná Pesquisas. Por outro lado, 17,1% desaprovam

Dentre os entrevistados, 47,5% consideram sua gestão como boa e 16,9% como ótima. Já 24,3% avaliam o prefeito como regular, 4,5% como ruim e 5,2% como péssima.

A aprovação do prefeito teve uma ligeira queda. Em abril, 81% avaliavam bem o governo da capital paranaense.

A pesquisa ouviu 806 eleitores em Curitiba, entre os dias 7 e 11 de agosto. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.

Para os entrevistados, 60,8% consideram a qualidade da gestão igual à do prefeito anterior, Rafael Greca, 24,4% dizem considerar melhor e 12% consideram pior.

Avaliação do governador Ratinho Junior e de Lula

Os pesquisadores perguntaram também para os eleitores de Curitiba sua avaliação do governador Ratinho Junior (PSD). Dentre os entrevistados, 81,1% aprovam seu trabalho, e 15,6% desaprovam.

Já sobre o governo federal, 33,7% dos curitibanos aprovam o governo do presidente Lula (PT), e 63,5% a desaprovam.