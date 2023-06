Em apenas um dia, cidade do RS teve duas vezes mais chuva do que a média do mês inteiro

A cidade de Maquiné, no Rio Grande de Sul, registrou 254,6 mm de chuva entre 4h da última quinta-feira até às 4h dessa sexta-feira, conforme medição do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Esse é o município no qual o prefeito, João Marcos Bassani dos Santos, fez um apelo emocionado para que os moradores deixassem suas casas para preservar suas vidas.

De acordo com os registros históricos, Maquiné tem, normalmente, apenas 116 mm de chuva durante todo o mês de junho, segundo o Climatempo. É a metade do que choveu em apenas um dia neste ano.

"O Centro da cidade nunca esteve assim na história do município, pelo menos na história recente. Saiam das suas casas, bens materiais a gente recupera. Vamos pensar nas vidas", afirmou o prefeito, em um vídeo que enviou para a população através de redes sociais.

Ainda no vídeo, Santos disse implorar para que as pessoas saíssem de casa para evitar uma tragédia. O prefeito orientou para que os moradores buscassem abrigos em locais mais altos da cidade.

"Não tem equipe do Corpo de Bombeiros suficiente. Não existe mais a possibilidade de ficar em locais de risco. É um pedido que estou fazendo para nossa população para evitarmos tragédias. É a maior enchente da história do nosso município" disse. "Não tem como pedir calma nesse momento. Tem que pedir para todos saírem [de casa]. Saiam, por favor."

A cidade ficou completamente alagada, destruiu plantações e deixou desabrigados que estão alojados no Salão Paroquial da cidade. Doações de colchões já estão sendo recolhidas. Não há registros de feridos graves ou mortes.

Vítimas

Uma pessoa morreu, em São Leopoldo, e cinco estão desaparecidas por conta dos temporais causados pelo ciclone extratropical que tem causado estragos desde a madrugada no Rio Grande do Sul. O governo do estado do RS, procurado pelo portal G1, divulgou a morte e um dos desaparecimentos foi em São Leopoldo cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre. Na mesma região, em Portão, foi registrado outro desaparecimento.

A vítima, de 23 anos, que morreu em São Leopoldo sofreu uma descarga elétrica, segundo o governador Eduardo Leite.

O homem que ainda está desaparecido estava em um carro arrastado pela correnteza de um riacho na madrugada quando começou o ciclone. De acordo com a Brigada Militar (BM), o desaparecimento ocorreu na esquina das ruas Felipe Uebel e Brusque, no bairro Rio Branco, local onde a ponte também foi levada pela água. O homem desaparecido estava junto do irmão, que foi resgatado pelos bombeiros. O Corpo de Bombeiros está em busca do homem ao redor da região.

Outros detalhes do desaparecimento de uma pessoa em Portão ainda não foram divulgados pelas entidades competentes, mas a prefeitura de Caraá afirmou que há registros de mais três pessoas desaparecidas na cidade. Até o momento de publicação desta matéria, a prefeitura não deu mais informações sobre os desaparecidos.

"Também temos duas pessoas desaparecidas até o momento. Nossas forças de segurança e Defesa Civil estão mobilizadas para resgatar as vítimas e atender a população. São mais de mil homens e mulheres empenhados nessas tarefas.", escreveu o governador em sua conta do Twitter, na manhã desta sexta-feira.

O governador afirmou ainda que a situação do Rio Grande do Sul em decorrência do ciclone, é "uma situação grave, em especial para alguns municípios, e o governo está mobilizado para preservar vidas."

Quantas pessoas foram atingidas até o momento?

De acordo com o último balanço divulgado, cerca de 625 pessoas foram resgatadas por agentes da Defesa Civil estadual. Até o momento, 16 municípios já cancelaram as aulas nesta sexta-feira. Além disso, 460 mil imóveis estão sem energia elétrica afetadas pelas chuvas.