Uma pessoa morre e cinco estão desaparecidas no RS após ciclone atingir cidades do Sul

Uma pessoa morreu, em São Leopoldo, e cinco estão desaparecidas por conta dos temporais causados pelo ciclone extratropical que tem causado estragos desde a madrugada no Rio Grande do Sul. Em estado de alerta, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), orientou que os moradores da cidade não saiam de casa.

Ao menos 16 municípios do estado gaúcho registraram alagamentos: Porto Alegre, Lindolfo Collor, Ivoti, Santo Antônio da Patrulha, Novo Hamburgo, Caraá, Três Forquilhas, Três Cachoeiras, Morrinhos do Sul, Capão do Canoa, Torres, São Leopoldo, Tramandaí, Maquiné, Caxias do Sul e Sapiranga. Estradas estão bloqueadas, voos foram cancelados e há falta de luz em várias regiões.

Segundo o portal "G1", em Santa Catarina, o ciclone extratropical deixou desabrigados, isolou comunidades e causou deslizamentos além de outros estragos. Na cidade de Praia Grande, os moradores também ficaram desalojados e viram outros bairros destruídos. Imagens divulgadas pela prefeitura mostram o sofá de uma residência, encontrado no meio da rua, no centro da cidade, arrastado pela correnteza.

Vítimas

O governo do estado do RS, procurado pelo portal G1, divulgou a morte e um dos desaparecimentos foi em São Leopoldo cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre. Na mesma região, em Portão, foi registrado outro desaparecimento.

A vítima, de 23 anos, que morreu em São Leopoldo sofreu uma descarga elétrica, segundo o governador Eduardo Leite.

O homem que ainda está desaparecido estava em um carro arrastado pela correnteza de um riacho na madrugada quando começou o ciclone. De acordo com a Brigada Militar (BM), o desaparecimento ocorreu na esquina das ruas Felipe Uebel e Brusque, no bairro Rio Branco, local onde a ponte também foi levada pela água. O homem desaparecido estava junto do irmão, que foi resgatado pelos bombeiros. O Corpo de Bombeiros está em busca do homem ao redor da região.

Outros detalhes do desaparecimento de uma pessoa em Portão ainda não foram divulgados pelas entidades competentes, mas a prefeitura de Caraá afirmou que há registros de mais três pessoas desaparecidas na cidade. Até o momento de publicação desta matéria, a prefeitura não deu mais informações sobre os desaparecidos.</

Quantas pessoas foram atingidas até o momento?

De acordo com o último balanço divulgado, cerca de 625 pessoas foram resgatadas por agentes da Defesa Civil estadual. Até o momento, 16 municípios já cancelaram as aulas nesta sexta-feira. Além disso, 460 mil imóveis estão sem energia elétrica afetadas pelas chuvas