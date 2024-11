Elmar desiste da presidência da Câmara e confirma apoio do União Brasil a Hugo Motta

O líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), oficializou nesta quarta-feira, 13, que não vai disputar o comando da Casa. O deputado também declarou que ele e seu partido vão integrar a aliança do candidato Hugo Motta (Republicanos-PB). A desistência já era considerada certa há semanas, segundo bastidores do União Brasil.

Com esse apoio, o bloco do líder do Republicanos conta agora com 488 deputados, bem acima dos 257 votos necessários para vencer no primeiro turno.

Negociações de cargos e alianças estratégicas

O partido de Elmar havia decidido desde o fim de outubro apoiar Motta, com o objetivo de garantir espaços de liderança na Câmara. O anúncio oficial demorou porque a legenda ainda negociava os postos que ocupará a partir do próximo ano.

Nas últimas semanas, o líder do União Brasil e outros membros da cúpula negociaram com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e com Motta a definição dos cargos. A expectativa é que o União Brasil comande a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e tenha a segunda secretaria da Mesa Diretora da Câmara. A sigla também buscava a relatoria do orçamento, porém o posto já estava comprometido ao MDB.

Apoios estratégicos consolidam favoritismo de Motta

Motta, apoiado oficialmente por Lira, já conta com o respaldo de partidos como PL, PT-PCdoB-PV, PP, PSD, Republicanos, MDB, PDT, PSDB-Cidadania, PSB, Podemos, Solidariedade, PRD e Rede. Apenas PSOL e Novo seguem sem integrar essa aliança.

Ainda nesta quarta-feira, o líder do PSD, Antonio Brito, também anunciou sua desistência na corrida pela presidência da Câmara e declarou apoio a Motta, fortalecendo ainda mais seu favoritismo. Esse movimento motivou integrantes do União Brasil a convencer Elmar a desistir da disputa e priorizar negociações estratégicas na Casa.

A decisão de Elmar fortalece o favoritismo de Motta e praticamente define o próximo comando da Câmara dos Deputados.