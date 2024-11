Eduardo Suplicy diz que está em remissão de câncer após quatro meses de tratamento

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) anunciou em suas redes sociais que está em remissão do quadro de linfoma não Hodgkin. Ele passou por um tratamento com imunoterapia. No anúncio, feito pelas redes sociais, o petista disse que vai concluir a linha de cuidado.

No anúncio, ele escreveu: "como minha imunidade ainda está muito baixa, ainda mantenho isolamento parcial. Mas se antes tinha sonhos, agora eles só aumentaram. Não irei descansar enquanto não ver instituída a Renda Básica de Cidadania no Brasil e mundo". O texto foi acompanhado de imagens de Suplicy em uma feira dedicada à Cannabis, em São Paulo.

Esse tipo de câncer que afeta o sistema linfático já foi enfrentado por outras personalidades, como o ator Reynaldo Gianecchini e a escritora Glória Perez. O sambista Jorge Aragão também passou pelo mesmo diagnóstico, hoje em remissão.

A doença, que afeta 1,5 milhão de pessoas em todo mundo, ataca o sistema linfático, responsável pela imunidade do organismo, defendendo-o de vírus, bactérias e outras ameaças externas. Em estágio inicial, as chances de cura são bastante altas.