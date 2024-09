Debate no Flow 'força' discussões de propostas dos candidatos de SP e governo Nunes vira alvo

Sem confrontos diretos entre os candidatos a prefeito de São Paulo, o oitavo debate realizado nesta segunda-feira, 23, pelo Flow, forçou os concorrentes Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (NOVO) a apresentarem seus planos e programas para os problemas da cidade de São Paulo - apesar do clima tenso nos bastidores do começo do debate.

Na ocasião, Marçal provocou Nunes, chamando-o de "tchuchuca do PCC" e o atual prefeito rebateu, apontando o adversário como "condenadinho".

Apesar do clima, os postulantes à prefeitura não tiveram espaço para um tom mais beligerante e precisaram responder a perguntas feitas por eleitores e especialistas, o que permitiu que temas como saúde, segurança pública, educação e moradia viessem à tona após uma sequência de debates em que troca de xingamentos, ofensas e até agressões deram o tom, com exceção apenas nos dois últimos encontros, em que os candidatos foram contidos.

Houve, contudo, ironias, ainda que sem referências direitas um ao outro. A gestão do atual prefeito foi alvo de críticas de Boulos, Datena, Tabata e Marçal.

Primeiro bloco

O primeiro tema da noite foi a população de rua da capital paulista, cerca de 80 mil, segundo o Censo Municipal da População de Rua.

André Soler, fundador do SP Invisível, que questionou os candidatos sobre propostas para o tema. Sorteado para responder, Datena classificou como " vergonhoso" ter uma cidade de "sem-teto". E criticou a gestão Nunes sobre a falta de conselhos tutelares e assistência social e prometeu acolhimento.

Ao comentar, o deputado federal do PSOL também afirmou não fazer sentido "a cidade mais rica da América Latina ter 80 mil pessoas" em situação de rua, e criticou a prefeitura por ter dinheiro em caixa e agir com "descaso" sobre o tema.

O candidato do PSOL concordou que é preciso melhorar os abrigos para que eles sejam "humanos" e acrescentou a importância de criar oportunidades de emprego e renda e construir moradias.

Na sequência, o jornalista Bruno Paes provocou os candidatos sobre os programas para trabalhar com os egressos do sistema prisional. Boulos lembrou que o fluxo na região da "Cracolândia", na região central da capital paulista, é composto por pessoas que vieram do sistema prisional.

Tabata, ao comentar, defendeu programas de capacitação e promoção de empregos, e falou em prevenção, com escolas em tempo integral para as crianças.

A deputada federal do PSB protagonizou um dos momentos mais tensos ao responder sobre os dados que apontam que o município está atrás da média nacional e estadual de alfabetização, em crítica a Nunes, candidato à reeleição.

Tereza Perez, presidente da Roda Educativa, lembrou que apenas 38% das crianças chegaram ao segundo ano sabendo ler e escrever. Ao criticar o governo, Tabata afirmou que a educação "andou para trás. A candidata defendeu foco na alfabetização, avaliação bimestral, reforço escolar, aumento das escolas em tempo integral e intercâmbio para o melhor aluno da rede municipal.

Nunes rebateu apontando o atraso causado pela pandemia em 2020 e 2021 e argumentou que reduziu a fila de creches e a evasão escolar, com valorização dos profissionais da educação.

A adversária rebateu, afirmando que o atual prefeito entregará um nível de ensino "com os piores resultados do que recebeu". "Não sei se é descaso, corrupção, ou máfia das creches, mas é fato que falta compromisso", afirmou.

Matéria em atualização.