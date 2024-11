Datafolha: Oito a cada dez brasileiros defendem demissão de funcionários públicos por mau desempenho

Uma nova pesquisa Datafolha mostrou que 80% dos brasileiros defendem que funcionários públicos possam ser demitidos caso apresentem mau desempenho no trabalho. Um grupo de 71% ainda defende uma reforma administrativa que preveja uma mudança na avaliação desses servidores, com foco em seu desempenho.

Do total, uma fatia de 18% dos ouvidos se mostrou contra a demissão por mau desempenho. Indiferentes totalizaram 1%, assim como os que não sabem. Em relação aos gastos com os servidores, 47% do total avalia que o Brasil deveria gastar menos, 33% diz que deveria manter o nível atual de gastos e 18% pontuam que o valor de investimentos deveria subir.

Em outra mão, a estabilidade dos funcionários segue considerada como importante. Do total, 56% acreditam (totalmente ou parcialmente) que os funcionários precisam de garantia que não serão demitidos para realizar um bom trabalho.

Na parte da avaliação dos serviços prestados, 41% avaliam com o ótimo ou bom, 40% como regular, 18% como ruim ou péssimo e 1% não sabe opinar.

A pesquisa Datafolha foi realizada entre 7 e 8 de outubro e ouviu 2.029 pessoas com 16 anos ou mais, em 113 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais a mais para mais ou menos.