Confira as agendas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo neste sábado

Os principais candidatos na disputa pela prefeitura de São Paulo divulgaram suas agendas deste sábado, 5, com eventos em diversos bairros da capital paulista.

Na reta final do primeiro turno, muitos candidatos contam o apoio de outros políticos para angariar votos.

É o caso de Guilherme Boulos (PSOL) que vai contar com a presença do presidente Lula em sua caminhada pela Avenida Paulista. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) vai caminhar ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Tabata Amaral (PSB) vai fazer uma carreta com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e com o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB).

Confira os compromissos anunciados pelas campanhas:

Guilherme Boulos

O candidato do PSOL realizou às 10h uma caminhada com a vice Marta Suplicy (PT) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela Avenida Paulista.

Às 14h30, Boulos vai fazer uma caminhada por Paraisópolis.

Ricardo Nunes

O atual prefeito de São Paulo começou o dia em uma carreata em Sapopemba, Itaquera. Às 14h30, Nunes vai fazer uma caminhada por São Miguel Paulista ao lado do governador Tarcísio de Freitas.

Às 20h00, o candidato vai se reunir com o fundador da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, apóstolo Estevam Hernandes na “Ceia de Oficiais”, que vai contar com a participação do governador de São Paulo.

Pablo Marçal

O candidato do PRTB deve falar com a imprensa na Estação Corinthians Itaquera ao meio-dia e estará na Fonte Milão, em Moema, às 18h.

Tabata Amaral

Tabata Amaral realizou, às 8h30, uma caminhada na rua 25 de Março. Em seguida, às 10h30, vai para uma carreata no Tatuapé, na zona leste.

Às 12h00, ela fará uma carreata na Ponte Rasa, também na zona leste.

Às 13h30, fará uma carreata na Praça do Morcegão, na zona leste, com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e com o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB).

Também estão na agenda da candidata uma panfletagam às 16h00 no bairro da Liberdade, às 18h00 na Avenida Paulista e, por fim, às 19h na Vila Madalena.

Datena

O candidato do PSDB não tem agenda oficial neste sábado, 5.

Maria Helena

A candidata Marina Helena se reuniu na manhã deste sábado, 5, com os colaboradores e apoiadores para um evento de encerramento do primeiro turno.

Segundo a campanha, os participantes foram convidados a levarem seus cachorros para um passeio coletivo na Praça Horácio Sabino, em Pinheiros.