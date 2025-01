Clima de verão: chuvas e altas temperaturas devem atingir ao menos 19 estados nesta terça

A semana começou com chuvas em todo o Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta terça-feira, 7, também será de precipitações em ao menos 19 estados, mas as temperaturas não devem cair. Alertas de chuvas intensas que cobre o Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste devem determinar dias quentes, parcialmente nublados, com pancadas isoladas.

Nos estados do Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Amapá, Goiás, Piauí e Tocantins, são esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos, de 60 a 100 km/h, que levam ao risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O Climatempo explica que "a chuva nesta época do ano se dá com a atmosfera aquecida sob ar tropical", por isso é provável que seja forte e com temporais de raios, em especial da tarde para a noite.

Há ainda um alerta amarelo, para chuvas entre 20 e 30 mm/h e ventos de 40 a 60 km/h, que engloba uma parte mais ampla do Acre, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará e Mato Grosso do Sul.

A atuação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) "pode aumentar o risco de chuva frequente e persistente nestes estados, sistema que deve atuar até pelo menos esta quinta-feira", diz.

No Sudeste, a chuva deverá atingir principalmente o Norte de Minas e o Espírito Santo, e acontecer de forma mais irregular e passageira no Rio. Já em São Paulo, "algumas cidades sequer podem ter chuva nesta semana, e a precipitação será bastante irregular no território paulista", segundo o MetSul Meteorologia.

Além da ZCAS, há ainda uma Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que deve espalhar ao longo da semana a chuva pela costa Norte da região Nordeste. De acordo com o MetSul Meteorologia, a tendência é de que a precipitação aumente gradualmente, atingindo principalmente Bahia, Maranhão e no Piauí.

Já no Sul, as chances de precipitação são mais escassas.