Ciclone no Sul: microexplosão provoca estragos em cidade de Santa Catarina

Um galpão em Herval D’Oeste, cidade a oeste de Santa Catarina, ficou destruído nesta terça-feira, 11, em consequência dos ventos fortes e da queda de árvores provocados pelas tempestades que atingem a região. Segundo a Defesa Civil do Estado, que classificou o fenômeno meteorológico como uma “microexplosão”, as rajadas de vento chegaram a atingir 100km/h e são reflexo do ciclone extratropical que afeta o Sul do país neste momento.

“O mau tempo já está afetando Santa Catarina com chuva e ventos fortes. As regiões mais atingidas até agora são oeste e meio-oeste. Na minha cidade, Herval d’Oeste, o momento é de tristeza e preocupação. O governo segue monitorando a região e está preparado para a pronta-resposta a estas situações. É fundamental que a população se mantenha informada sobre os alertas emitidos pela Defesa Civil e se proteja”, disse o governador do Estado, Jorginho Mello (PL).

De acordo com a Defesa Civil, o grande oeste do Estado tem enfrentado pancadas intensas de chuva, incidência de raios, fortes rajadas de vento e queda de granizo, que resultaram em alagamentos, destelhamento de casas, quedas de árvores e postes de energia e danos associados à queda de granizo em algumas cidades.

“Além de Herval D’Oeste, as cidades de Maravilha, Saudades, Piratuba, Cordilheira Alta, Nova Erechim e Pinhalzinho também registraram danos”, afirma a autarquia.

De acordo com a Climatempo, deve chover até a próxima terça-feira, 18, em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a previsão é de chuva forte até pelo menos sexta-feira, 14.

Pessoas que moram em áreas de risco devem procurar a ajuda da Defesa Civil da sua cidade ou Estado pelo telefone 199. Em caso de emergência, é preciso acionar o Corpo de Bombeiros, no 193.

Alertas de tempestades em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul

Na terça-feira, o Inmet publicou um alerta de tempestade, classificando como "perigo" o grau de severidade para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo a meteorologista, até as 10h desta quarta, os acumulados de chuva podem ser registrado entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além disso, há possibilidade de queda de granizo.

A Defesa Civil também emitiu um alerta e afirma que há risco para ocorrências como alagamentos e enxurradas, assim como ventos intensos e granizo de forma pontual. Devido aos acumulados elevados de chuva, podem ocorrer deslizamentos.

No mês passado, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabilizou pelo menos 11 mortos no estado em decorrência das chuvas fortes provocadas pela passagem de um ciclone extratropical na região.

No início desta semana, a Marinha do Brasil emitiu três avisos. O órgão destaca que o ciclone pode causar ressaca entre Chuí, no sul do Estado, e Laguna, no sul de Santa Catarina, com ondas de até 4,5 metros. A condição deve permanecer até sexta-feira, 14.

A Marinha também alerta para o vento forte, que poderá afetar a faixa litorânea de Santa Catarina e São Paulo, com vento de até 100 km/h. E, no Oceano Atlântico, na direção do Uruguai e do extremo sul do Rio Grande do Sul, o aviso é de mar grosso e alto, com ondas que podem chegar a 7 metros de altura.

(Com Estadão Conteúdo)