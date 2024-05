Prefeitura suspende aulas em Porto Alegre devido às chuvas

Nesta quinta-feira, 23, a prefeitura de Porto Alegre suspendeu as aulas nas redes pública e privada, após os danos provocados na capital gaúcha pelas chuvas de quarta-feira e pela previsão de novo temporal no final de semana. A decisão foi tomada em conjunto com o governo do estado.

Em uma declaração à imprensa, o prefeito Sebastião Melo afirmou que a medida será adotada diante dos alagamentos em vários pontos da região metropolitana de Porto Alegre. A suspensão ocorrerá apenas nesta sexta-feira, 24. As aulas serão retomadas na próxima segunda-feira.

Apesar da suspensão das aulas, as unidades de ensino da rede municipal permenecerão abertas para servirem como espaços de acolhimento à população e para que suas cozinhas possam atender demandas emergenciais.

Com a piora da situação na capital, a prefeitura anunciou também o fechamento das comportas do Rio Guaíba para evitar novos alagamentos e o fechamento das pistas de Porto Alegre.

Nesta quarta-feira, os volumes de chuva ficaram entre 120 mm e 150 mm na metade do sul do estado. Nesta quinta, diversos bairros de Porto Alegre registram novos alagamentos e subida da água em várias localidades. O alerta da Defesa Civil prevê a continuidade da chuva que voltou à cidade pelo menos até as 17h.

Como fica o clima no Rio Grande do Sul neste fim de semana?

De acordo com o site Climatempo, uma frente fria se afasta no mar na costa gaúcha nesta quinta-feira, mas uma baixa pressão atmosférica passa sobre o Rio Grande do Sul no decorrer do dia, se dirigindo para o litoral gaúcho até a noite.

A Defesa Civil do estado gaúcho alerta para o tempo severo. "Há risco de temporais, com raios e queda de granizo. A chuva pode cair forte em todas as regiões gaúchas nesta quinta-feira", afirmou.

Para o fim de semana, a expectativa ainda é de muito frio no Rio Grande do Sul, mesmo com a presença do sol. "Não tem previsão de chuva. Há condições para formação de geada no amanhecer do sábado, 25, no centro, sudoeste gaúcho e na campanha. No domingo 26, a geada deve se formar no sudoeste e oeste, serra e planalto", disse a Climatempo.

Veja a previsão para Porto Alegre

Quinta-feira: entre 11ºC e 22ºC;

Sexta-feira: entre 14ºC e 23ºC;

Sábado: entre 14ºC e 19ºC;

Domingo: entre 15ºC e 19ºC.

*Em atualização