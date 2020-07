Brasil passa a marca de 70 mil mortes por covid-19, diz consórcio

O Brasil passou a marca de 70.000 mortes causadas pela covid-19 nesta sexta-feira, 10, segundo levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que o país tem 70.524 óbitos e 1.804.338 casos confirmados da doença. Em 24 horas foram mais 1.270 vítimas e 45.238 infectados pelo SARS-CoV-2.

O levantamento é do consórcio de veículos formado por UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

Há um mês a média de confirmações diárias de mortes está na marca dos 1.000 registros, o que indica que o país ainda não passou pelo pior da doença.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é o que mais teve mortes em todo o mundo nos últimos sete dias, com 7.332. Em segundo lugar está o México, com 4.286 confirmações.

O Brasil é o segundo com mais casos e mortes de covid-19 no mundo. Em primeiro lugar está os Estados Unidos que registram mais de 3 milhões de infectados e 132.000 vítimas, segundo dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

Em todo o planeta já são mais de 12 milhões de pessoas contaminadas pelo SARS-CoV-2 e mais de 550.000 óbitos. Os dados são da OMS.