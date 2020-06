Capital de SP tem queda de 17% nos óbitos pela covid-19 na última semana

Um balanço feito pelo governo de São Paulo mostra que a capital paulista teve uma redução de 17% no número de novas mortes causadas pela covid-19 nos últimos sete dias, de 23 a 29 de junho. A comparação é feita com a semana anterior, de 16 a 22 de junho.

Segundo os dados, nos últimos sete dias a capital registrou 622 óbitos pela doença, contra 752 na semana anterior.

Os números foram divulgados pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 30.

“Neste mesmo período analisado, nós também tivemos a redução de 10% de novas internações em leitos de enfermaria e de UTI na cidade de São Paulo”, disse Patrícia Ellen. Os registros mostram que na última semana, foram 4.923 pessoas internadas com a doença, contra 5.448 na semana anterior.

No balanço de hoje da Secretaria da Saúde, a cidade tem 125.012 casos confirmados e 7.026 mortes em decorrência do coronavírus. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 66%. Este número já chegou perto dos 90% em abril.

Por conta da queda de internações, o prefeito Bruno Covas (PSDB) decidiu fechar o hospital de campanha do Pacaembu. O último paciente recebeu alta na segunda-feira, 29.

A prefeitura ainda administra mais um hospital de campanha, o do Anhembi, que permanece aberto, com uma reserva de 900 leitos que podem ser acionados em caso de necessidade.

O governo do estado tem dois hospital de campanha. O do Ibirapuera tem 240 leitos de enfermaria e 28 de estabilização. O último balanço mostra que 135 pessoas ainda estão internadas.

O de Heliópolis tem 200 leitos de enfermaria e 24 de UTI. Diferentemente dos outros hospitais de campanha, a taxa de ocupação oscila entre 85% e 100%, dependendo do dia.

Abertura de bares e restaurantes

Com esta redução no número de mortes e de internações, há uma tendência de que Covas autorize a abertura de bares, restaurantes e salões de beleza na cidade de São Paulo a partir do dia 6 de julho.

Apesar de ter sido classificada na fase 3 do Plano São Paulo na semana passada, em que é permitida a abertura de bares e restaurantes, a prefeitura decidiu esperar até esta sexta-feira 3, para ter certeza de que a queda nas internações se mantenha estável nesta semana.

O Plano São Paulo é a diretriz do governo do estado que estabelece a flexibilização da quarentena. A escala vai de 1, a mais restrita, até a 5, com a volta total da atividade econômica.

O protocolo é revisado a cada duas semanas e leva em conta vários quesitos, como taxa de ocupação de leitos de UT e variação no número de casos e de mortes por covid-19.