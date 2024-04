Brasil vê com 'grave preocupação' ataque do Irã a Israel e pede que países evitem escalada

O Ministério das Relações Exteriores disse na noite de sábado, 13, que acompanha com "grave preocupação" ataque do Irã contra Israel, com lançamento de mais de 300 drones e mísseis. A ação do Irã é uma retaliação ao bombardeio do consulado do país na Síria no último dia 1º de abril, que causou, entre outras, a morte do comandante da Guarda Revolucionária do Irã. No mesmo dia, o Irã informou que iria revidar.