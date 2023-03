Bolsonaro diz que pretende voltar ao Brasil ainda em março

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, neste sábado, que pretende voltar ao Brasil ainda este mês. A declaração foi dada em entrevista à emissora americana NBC, enquanto o antigo chefe do Executivo estava em Washington, capital dos Estados Unidos, para uma conferência da direita conservadora.

"Pretendo voltar esse mês ainda", disse Bolsonaro.

Em seguida, o repórter questionou o ex-presidente sobre sua ligação com os atos do dia 8 de janeiro, quando seus apoiadores invadiram a sede dos Três Poderes: "Eu não era mais presidente e estava fora do Brasil", afirmou.

Dois dias após os atos golpistas, Bolsonaro compartilhou um vídeo sugerindo fraude na vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com ataques ao STF, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Por este motivo, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ex-presidente foi incluído no rol de investigados do inquérito que apura a autoria intelectual das manifestações.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o final de dezembro passado. A intenção de voltar ainda este mês contraria o que próprio ex-presidente tem dito nos bastidores. Como noticiou Naira Trindade, da coluna do Lauro Jardim, Bolsonaro disse ao seu advogado criminal, Marcelo Bessa, que pretende voltar ao país apenas em abril.