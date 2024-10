Barco com 23 eleitores naufraga no Vale do Javari, Amazonas, e exército atua em resgate

Um barco com 23 pessoas naufragou na madrugada deste domingo, 6, na Comunidade de Palinares, no rio Javari (AM), informou o Comando Militar da Amazônia.

Após o naufrágio, militares do 4º Pelotão Especial de Fronteira (PEF), do Comando de Fronteira Solimões/8° Batalhão de Infantaria de Selva, realizaram o resgate.

Os náufragos foram transportados pelas embarcações do 4º PEF até a base do pelotão. Segundo o Comando Militar da Amazônia, os resgatados receberam toda atenção médica pela equipe militar de saúde do pelotão, antes de retornarem aos seus lares

“A rápida ação destaca a importância e a prontidão dos militares na região, marcando presença do Estado no Vale do Javari, em condições de manter a vigilância e soberania, além de colaborar no combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais em áreas isoladas da Amazônia Ocidental”, escreveu o Comando.

Até que horas vai a eleição no Amazonas?

Cerca de 2,75 milhões de eleitores devem ir às urnas neste domingo para escolher os novos prefeitos e vereadores em todo estado do Amazonas.

As eleições deste domingo começaram às 8 horas e vão até às 17 horas (horário de Brasília).

No fuso horário do Amazonas, o horário é das 7h às 16h (com exceção dos municípios Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença, nos quais a votação será das 6h às 15h).