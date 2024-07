Baixa umidade e calor de até quase 40°C nesta terça; veja previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de baixa umidade para grande parte do Brasil nesta terça-feira. O aviso afeta o Centro-Oeste, partes do Sudeste, do Nordeste e do Norte e Curitiba e prevê umidade relativa do ar entre 30% e 20%.

Segundo o MetSul Meteorologia, o panorama inibe chuvas e favorece um aumento das queimadas florestais. O portal destaca como áreas mais afetadas o Triângulo Mineiro, o interior de São Paulo, o Sul do Amazonas e do Pará, e os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, e Tocantins. Veja:

Embora o Inmet entenda que há baixos riscos à saúde, o Instituto recomenda ingerir bastante líquido e evitar desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

A previsão para a maior parte do país é de sol com poucas nuvens nesta terça-feira, com temperaturas que alcançam até 37°C em algumas capitais, como Cuiabá e Porto Velho. Já no Rio de Janeiro, a máxima será de 27°C, e a mínima de 13°C. São Paulo e Vitória seguem esta tendência, mas com mínimas de 12°C e 17°C, respectivamente.

Onde vai chover?

Não há previsão de chuvas para o Sudoeste. Em Brasília, a máxima deve atingir 25°C, enquanto a mínima deve ser de 15°C. Porto Alegre e Florianópolis terão temperaturas entre 24°C e 13°C, enquanto Curitiba enfrentará mínimas de até 7°C. No litoral do Nordeste, as capitais terão temperaturas entre 29°C e 20°C nesta terça.

As chuvas ficarão concentradas no extremo Norte o país, com previsões de chuvas isoladas em Boa Vista, Manaus e Macapá. A primeira terá máxima de 31°, enquanto as outras capitais podem alcançar temperaturas de 35°C.