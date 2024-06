Avião de pequeno porte que caiu em SC é encontrado pela FAB

Um avião de pequeno porte que desapareceu na segunda-feira, 3, foi encontrado nesta terça-feira, 4, em uma região de mata na região de Joinville, norte do estado de Santa Catarina. A aeronave estava próxima à SC-416, entre São Francisco do Sul e Itapoá e foi avistada por volta das 5h de hoje.

As buscas foram realizadas pela Força Aérea Brasileira (FAB), depois de um pedido feito pelo Corpo de Bombeiros de SC, que junto com a Defesa Civil, localizou, por meio de buscas terrestres, destroços do avião modelo Baron 95-B55.

O que se sabe até agora

A aeronave saiu de Governador Valadares (MG) e iria pousar em Joinville. O voo deveria ser de aproximadamente 3h30 e o pouso estava previsto para 17h38 da segunda-feira. O número de ocupantes do bimotor ainda não foi divulgado.