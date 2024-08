Avião de pequeno porte cai em fazenda na zona rural de Mato Grosso

Um avião de pequeno porte com dois motores caiu em uma fazenda na zona rural de Apiacás, a cerca de mil quilômetros de distância da capital Cuiabá, em Mato Grosso, nesta quinta-feira.

A aeronave tem capacidade para sete ocupantes, entre tripulantes e passageiros, mas há suspeita de que transportava cinco pessoas. O avião explodiu na queda e não há sobreviventes.

Empresário Arni Alberto Spiering está entre as vítimas

A aeronave era uma King Air C-90 2010 prefixo PS-AAS, e de acordo com portais locais de notícias, o empresário Arni Alberto Spiering, conhecido por seu trabalho no ramo de transportes de combustíveis e sementes, está entre as vítimas. Os dois netos do empresário, cujas identidades ainda não foram confirmadas, também estariam no avião.

Família estava hospedada na região

Ainda conforme notícias locais, a família estava hospedada em uma pousada da região, e retornava de uma pescaria quando o acidente ocorreu.

Quem era Arni Alberto Spiering?

Arni era presidente do União Esporte Clube, de Rondonópolis, em Mato Grosso.