Avenida Paulista estará aberta para carros durante dia de provas do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 começa neste domingo, 13, com a abertura dos portões às 12h. Cerca de 500 mil estudantes de São Paulo realizarão hoje as provas de Linguagens (45 questões), Ciências Humanas (45 questões) e a redação. Grande parte deles está na capital paulista e, por isso, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou uma operação especial de trânsito, que inclui a abertura da Avenida Paulista para carros.

O programa Ruas Abertas - que permite a ocupação de vias por pedestres, ciclistas e manifestações artísticas - estará suspenso na faixa do Bela Vista, com o trânsito rodando normalmente. A medida não se expandirá para outras localidades previstas na política governamental, apenas o corredor central da cidade.

As principais ruas da capital paulista serão monitoradas para garantir condições de segurança aos pedestres e fluidez no fluxo. É esperada maior agilidade em remoção de interferências e fiscalização em áreas de embarque e desembarque, bem como orientação de travessia de pedestres e operação de semáforos.

Outro programa que não estará em funcionamento é o Ciclofaixa de Lazer da Cidade - de trechos exclusivos para a circulação de bicicletas - para que o tráfego fique livre para ônibus e veículos. O objetivo é facilitar o deslocamento dos estudantes até os locais de prova. Os candidatos podem consultar onde realizarão o exame na Página do Participante no site do Inep.

Para consultar mais informações sobre o trânsito durante o dia de Enem, basta consultar o portal de atendimento da prefeitura, que funciona 24 horas por dia, ligando SP156.

