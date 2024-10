As últimas pesquisas eleitorais para prefeito de Fortaleza antes do segundo turno; veja datas

A menos de uma semana para o segundo turno, Fortaleza terá 13 pesquisas eleitorais sobre a disputa pela prefeitura da cidade nas eleições de 2024. Os levantamentos serão divulgados entre quarta-feira, 21, e sábado, 26.

As informações constam na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que exige que as entidades e empresas responsáveis por levantamentos de opinião pública sobre eleições e candidatos registrem seus estudos junto à Justiça Eleitoral.

O registro de pesquisas eleitorais, no entanto, não obriga a divulgação de seus resultados, conforme estabelecido pela Resolução nº 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

Todos os institutos que realizaram levantamentos ao longo do período eleitoral também divulgarão pesquisas nesta semana decisiva. Os primeiros levantamentos serão do institutos Ideia e Quaest na quarta-feira, 23. Paraná Pesquisas, Real Time, Futura e Datafolha também vão divulgar números da corrida da dispusta entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

Confira as pesquisas previstas em Fortaleza antes do segundo turno: