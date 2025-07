Após encontro com Alckmin, Fiesc alerta para 'corrida contra' o relógio e propõe mais diálogo

O presidente da Federação das Indústrias de SC (Fiesc), Mario Cezar de Aguiar, liderou na tarde desta quarta-feira, 16, comitiva de industriais do setor metalmecânico em reunião com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e com a secretária de comércio exterior, Tatiana Prazeres.

No encontro alinharam três frentes para tentar reverter os impactos das tarifas de 50% a produtos brasileiros anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.

A base da estratégia tem como premissa a intensificação do diálogo, já que, na prática, restam apenas nove dias úteis para que a alíquota de 50% entre em vigor. “Estamos numa corrida contra o relógio para mitigar as consequências desta medida”, disse Aguiar em conversa com a EXAME.

A primeira ação será propor um prazo de 90 dias de extensão antes que o tarifaço seja aplicado. A segunda é que não será adotada nenhuma retaliação pelo setor produtivo brasileiro aos importadores norte-americanos. E, por fim, a intensificação das conversas diretas entre empresários brasileiros e seus pares nos EUA, para que eles também pressionem o governo Trump a rever o tarifaço.

“Retaliar seria o pior encaminhamento, pois ampliaria os prejuízos para a indústria brasileira. Além de tentar reduzir as tarifas, precisamos buscar alternativas como a prorrogação do prazo de início da aplicação, para que as empresas tenham fôlego para se reorganizar e buscar novos mercados”, afirmou Aguiar.

O cenário das tarifas de Trump para Santa Catarina

No entendimento do presidente da Fiesc, dificilmente as tarifas retornarão aos patamares anteriores, mas é preciso negociar para chegar a um nível que permita manter a relevância daquele mercado para as exportações catarinenses e brasileira.

Santa Catarina exportou US$ 1,7 bilhão para os Estados Unidos em 2024, equivalente a 15% da produção catarinense destinada ao mercado exterior.

A agroindústria, com carne de frango e suína, representa cerca de 40% deste total, mas há também setores de alto valor agregado como equipamentos elétricos, de transporte e motores.

Para Aguiar, empresas que atuam como players no mercado mundial, mesmo que impactadas, terão fôlego para remanejar sua produção a unidades fabris em outros países.

No entanto, segmentos como o de móveis e madeira devem ser atingidos em breve, pois são, em grande parte, empresas de médio ou até pequeno porte. Nos bastidores, comenta-se que alguns embarques de contêineres com móveis já foram cancelados, porque os compradores norte-americanos alegaram que não teriam como repassar este aumento de 50%.

Reunião emergencial

Na última segunda-feira, 14, a Câmara de Comércio Exterior da Fiesc realizou uma reunião emergencial com industriais exportadores de Santa Catarina para esclarecer o que já se sabe sobre os impactos da tarifa anunciada de 50% pelo governo norte-americano.

A presidente da Câmara, Maria Teresa Bustamante, explicou que, embora se tenha conhecimento sobre a intenção de Trump de taxar produtos brasileiros, ainda não foram publicadas informações oficiais pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

A previsão é que o governo dos EUA publique nos próximos dias as informações mais detalhadas sobre a incidência da alíquota e os respectivos setores. O consenso entre empresários, neste momento, é que todo o minuto em busca de uma solução deve ser aproveitado, antes que seja tarde.