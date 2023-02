Ações e iniciativas da Febraban para litoral Norte de SP já somam R$ 1,3 mi

As iniciativas diretas da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e dos bancos a ela associados já somam mais de R$ 1,3 milhão em doações diretas para as cidades do litoral norte de São Paulo, atingidas no carnaval pelo maior volume de chuvas registrado na história do País. Até agora, foram confirmadas 48 mortes em decorrência do temporal.

Segundo a Febraban, as doações somam contribuições diretas para auxiliar no atendimento aos moradores, e também transferências para entidades como União BR, Instituto Verdescola e Gerando Falcões, para a compra de alimentos, água, colchões e artigos de primeira necessidade.

A entidade manifestou em nota pesar pelas vítimas das chuvas, e solidariedade às famílias e à população atingida, bem como aos esforços das autoridades para a busca de desaparecidos e o atendimento a emergências.

A Febraban também enumera ações como a liberação do saque calamidade de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), feita pela Caixa, que administra o fundo, ações de auxílio para funcionários e familiares de funcionários do setor na região, a abertura de agências para o recebimento de doações e reforços nas orientações às equipes de seguros dos bancos.