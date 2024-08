Acidente aéreo em Vinhedo: gabinete de crise vai reunir governos de SP, PR e federal

Os governos de São Paulo, do Paraná e o federal vão compor um gabinete de crise em Vinhedo para tratar do acidente com uma aeronave que deixou 61 pessoas mortas no interior paulista. O anúncio foi feito pela administração de Tarcísio de Freitas.

"O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e os comandantes das forças de segurança do estado e da Defesa Civil estão no município para auxiliar no trabalho", diz a nota. Além disso, o Instituto Médico Legal (IML) de Campinas está sendo preparado para recepção e identificação das vítimas.

Do governo federal, participam do comitê o Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A nota, no entanto, não detalha a atuação do Paraná, comandado por Ratinho Jr. (PSD), aliado político de Tarcísio.

Um posto de comando avançado foi montado a aproximadamente 100 metros da ocorrência. O combate às chamas do local da queda foi finalizado. O Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo (IMESC) também vai auxiliar na identificação dos corpos.

Em nota, o Ministério de Portos e Aeroportos informou que "lamenta profundamente o acidente envolvendo a aeronave e manifesta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas".

Já a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou que está "acompanhando a prestação do atendimento aos familiares pela empresa aérea, bem como adota as providências necessárias para averiguação da situação regulamentar da aeronave e dos tripulantes, no âmbito de suas atribuições".

E o Governo Federal informou que acompanha os desdobramentos das investigações oficiais sob competência do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).