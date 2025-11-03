Tarifa dos EUA à carne cairá em 60 dias, esperam produtores do Brasil

As tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre a carne bovina brasileira devem ser retiradas em até 60 dias, afirmou a Associação das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec).

Com o avanço das negociações entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, na Malásia, na semana passada, a expectativa é de que a sobretaxa seja revertida em breve.

“Eu acredito que, em um prazo entre 30 e 60 dias, isso deve ser resolvido. Acredito que, em breve, teremos boas notícias, com a eventual retirada de tarifas adicionais, para retomar o fluxo comercial da carne bovina”, disse Roberto Perosa, presidente da Abiec, em entrevista à CNN, na China.

Na semana passada, Lula e Trump se reuniram às vésperas da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Durante o encontro, eles concordaram em iniciar imediatamente negociações para revisar tarifas e sanções aplicadas a produtos brasileiros, incluindo a carne bovina.

Segundo Perosa, que também estava na Malásia, o encontro político abriu espaço para a aceleração do diálogo técnico entre os dois países e aumentou o otimismo do setor. “Nós estamos muito otimistas com as negociações do Brasil com os Estados Unidos”, afirmou o executivo.

Apesar da sobretaxa de Trump, os EUA continuam sendo o principal destino da carne bovina do Brasil em 2025.

Até setembro, o país importou 218,9 mil toneladas da proteína, um aumento de 64,6% em relação ao mesmo período de 2024. Em termos de receita, o crescimento foi de 54% nos nove primeiros meses do ano, alcançando US$ 1,3 bilhão, segundo a Abiec.

Setor de carne nos EUA

Na semana passada, Kent Bacus, diretor da National Cattlemen's Beef Association (NCBA), a principal entidade pecuária dos EUA, disse à EXAME que os americanos querem vender mais carne bovina ao Brasil.