SuperAgro da Exame chega a Cuiabá para discutir o agronegócio com principais nomes do setor

A capital do Mato Grosso, o maior produtor agrícola do país, será o palco da 4ª edição do SuperAgro, evento promovido pela revista EXAME e que se consolidou como um dos principais fóruns sobre agronegócio do país.

Marcado para esta quarta-feira, 4, no hotel Gran Odara, a partir das 13h30 (horário local) e 14h30 (horário de Brasília), o encontro reunirá líderes do setor, especialistas, produtores e autoridades para debater o futuro do agronegócio brasileiro.

Nesta edição, entre os participantes estarão o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, e o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

O evento abordará tendências, desafios e inovações que estão moldando o setor.

O SuperAgro Cuiabá discutirá temas cruciais, como mudanças climáticas, conectividade no campo, segurança alimentar e geopolítica, além das novas tecnologias voltadas para o setor. Entre os destaques, estarão discussões e mesas-redondas que visam proporcionar uma visão abrangente e atualizada do cenário agropecuário.

Assista ao SUPERAGRO

Agronegócio impulsiona PIB do Mato Grosso

Presencial e com transmissão on-line, o evento contará com a presença de autoridades locais e nacionais, além de grandes nomes da indústria, que compartilharão suas perspectivas sobre o potencial de crescimento e as oportunidades no agronegócio em Mato Grosso.

A escolha de Cuiabá como sede do evento destaca a importância estratégica da região no contexto agropecuário do Brasil. Em 2023, o crescimento econômico de Mato Grosso foi três vezes superior ao da média nacional.

O estado registrou um aumento de 10,6% em seu Produto Interno Bruto (PIB), conforme dados do relatório Resenha Regional do Banco do Brasil. Em contraste, o crescimento econômico do Brasil foi de 2,9%.

Mato Grosso também se destacou na região Centro-Oeste, liderando o ranking regional e alcançando o segundo maior crescimento econômico do país, superado apenas por Tocantins, que teve uma elevação de 11,1% no PIB.

Com uma programação voltada para a inovação e o desenvolvimento sustentável, o SuperAgro é uma oportunidade única para profissionais do setor expandirem seu conhecimento, estabelecerem novas conexões e se prepararem para os desafios futuros.

A realização do SuperAgro em Cuiabá reforça o compromisso da EXAME com a promoção do diálogo e do avanço no setor agropecuário e destaca a relevância do agronegócio para a economia brasileira e para o desenvolvimento regional.