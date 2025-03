SuperAgro da Exame chega a Campo Grande para discutir biocombustíveis e o agro com grandes nomes

A cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul e um dos maiores produtores agrícolas do país, será o palco da 5ª edição do SuperAgro, evento promovido pela EXAME, que se consolidou como um dos principais fóruns sobre o agronegócio no Brasil.

Marcado para segunda-feira, 31 de março, no Teatro Famasul, a partir das 12h30 (horário local) e 13h30 (horário de Brasília), o encontro reunirá líderes do setor, especialistas, produtores e autoridades para debater o cenário dos biocombustíveis no Brasil e o papel do agro no país.

“O agronegócio e, consequentemente, Mato Grosso do Sul, estão diante de uma oportunidade histórica de se inserir na produção de energia renovável, um grande ativo brasileiro com trilhões de dólares em biomassa, em etanol e em diferentes fontes para gerar energia limpa, que está posta para nós pela realidade geográfica e pela nossa agricultura", afirma Eduardo Riedel, governador do estado e um dos participantes desta edição.

O SuperAgro Campo Grande discutirá temas cruciais, como biocombustíveis como estratégia de exportação, investimentos para os próximos anos, produção de SAF, energias renováveis, além das novas tecnologias voltadas para o setor. Entre os destaques, estarão discussões e mesas-redondas que visam proporcionar uma visão abrangente e atualizada do cenário energético no Brasil.

Agronegócio impulsiona PIB do Mato Grosso do Sul

Presencial, o evento contará com a presença de autoridades locais e nacionais, além de grandes nomes da indústria, que compartilharão suas perspectivas sobre o potencial de crescimento e as oportunidades no setor de biocombustíveis e o agronegócio em Mato Grosso do Sul.

A escolha de Campo Grande como sede do evento destaca a importância estratégica da região no contexto agropecuário do Brasil. Em 2024, o Valor Bruto da Produção (VBP) foi estimado em R$ 69,32 bilhões, impulsionado principalmente pela agricultura (R$ 45,86 bilhões).

Com uma programação voltada para a inovação e o desenvolvimento sustentável, o SuperAgro é uma oportunidade única para profissionais do setor expandirem seu conhecimento, estabelecerem novas conexões e se prepararem para os desafios futuros.

A realização do SuperAgro em Campo Grande reforça o compromisso da EXAME com a promoção do diálogo e do avanço no setor energético e destaca a relevância do agronegócio para a economia brasileira e o desenvolvimento regional.