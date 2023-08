Safras nos EUA voltam a correr risco com previsão de 46ºC

Uma onda de calor que assola o Meio-Oeste dos EUA ameaça secar as lavouras de grãos e oleaginosas durante as últimas semanas do período de desenvolvimento da safra, e coloca em risco suprimentos importantes para manter a inflação global de alimentos sob controle.

As temperaturas podem chegar a 46ºC em algumas áreas esta semana. A previsão traz de volta as preocupações com uma seca que levou as condições das lavouras ao seu pior nível desde o final dos anos 80, antes de melhorar significativamente nas últimas semanas com a chegada de chuvas.

Agora, o calor excessivo coloca em risco uma safra de milho que os analistas esperam que atinja o segundo maior volume já registrado, em um momento em que o mercado global conta com os EUA para assegurar o abastecimento. Nos últimos meses, a escalada militares no Mar Negro contribuiu para um dos períodos mais voláteis da história do comércio de grãos.

Sinais de ressecamento, com o topo das espigas de milho sem grãos, foram amplamente relatados na Dakota do Sul no primeiro dia do Pro Framer Crop Tour, equivalente ao Rally da Safra no Brasil. E o calor desta semana pode exacerbar a perda de rendimento, já que muitas plantas ainda não estão maduras. “A próxima onda de calor encolherá alguns grãos”, disse o agricultor Marty Tegtmeier, de Iowa.

Em Ohio, embora os campos pareçam cheios e verdes da estrada, de perto, muitas espigas se mostram retorcidas, com grãos faltando. “Espero que esta semana de clima mais seco e quente não seja um problema”, disse Thiago Oliveira, gestor de portfólio do BTG Pactual.

Para a soja, o calor chega ainda mais cedo no estágio de crescimento, com as plantas ainda formando vagens. A maioria dos campos visitados na Dakota do Sul estavam muito secos para o desenvolvimento das vagens. “Se chover veremos mais vagens, mas não parece que esteja bom para isso.” disse Brad Feckers, fazendeiro de Iowa que participa do tour.