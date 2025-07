Preço do suco de laranja nos EUA atinge maior valor 4 meses em meio à ameça de Trump

Os contratos futuros de suco de laranja subiram até 8,7% nesta segunda-feira, 14, e atingiram o maior patamar em quatro meses em Nova York.

A disparada ocorre em meio à preocupação do mercado com a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil, colocando em risco o fornecimento da commodity aos EUA.

O contrato mais ativo alcançou US$ 3,1385 por libra-peso, o maior nível desde 6 de março.

A escalada nos preços começou na última semana após o anúncio das novas tarifas, previstas para entrar em vigor em agosto, com impacto potencial sobre uma série de commodities, como carne bovina, café e suco de laranja.

Principal fornecedor dos EUA

O Brasil é o principal fornecedor de suco de laranja para o mercado norte-americano. Em 2024, as importações americanas somaram cerca de US$ 1 bilhão, segundo dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).

O México, segundo maior exportador para os EUA, representa aproximadamente um terço do volume embarcado pelo Brasil.

Café também em alta

O Brasil lidera a produção global de café arábica, cujos contratos futuros também subiram nesta segunda-feira, com alta intradiária de até 4,4%, a maior desde abril.