Plano Safra 24/25: Governo lança programa para incentivar produção de arroz no Brasil

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, anunciou nesta quarta-feira, 3, o programa "Arroz da Gente" — a proposta visa incentivar a produção de arroz em outros estados e ampliar a agricultura familiar. Segundo Teixeira, além do apoio financeiro, o programa oferecerá aos produtores acompanhamento técnico, beneficiamento, comercialização e contratos de opção.

Em declaração no dia 21, o presidente Lula mencionou que o governo planejava financiar áreas de plantação de arroz em diversos estados para reduzir a dependência de apenas uma região do país. Segundo o presidente, o governo oferecerá garantia de preço para proteger os consumidores contra prejuízos.

Desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul, responsável por cerca de 70% da produção nacional de arroz, o governo defendeu a importação do cereal para evitar que um possível aumento nos preços prejudique os consumidores.

No entanto, em meados de junho, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) cancelou o leilão de arroz por causa de supostas irregularidades. Além do cancelamento, o secretário de Política Agrícola, Neri Geller, foi demitido do cargo por estar no centro da polêmica envolvendo o leilão.

Na manhã desta quarta-feira, 3, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que, até o momento, não deve haver um novo leilão para a compra de arroz importado, além de considerar que o preço do insumo está voltando a normalidade.