Não faz sentido manter as tarifas de 40%, diz Alckmin sobre decisão dos EUA

BELÉM, PARÁ — O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse que não faz sentido o governo dos Estados Unidos manter as tarifas de 40% sobre os produtos brasileiros, uma vez que a balança comercial americana com o Brasil é superavitária.

"Estamos trabalhando para avançar mais, porque 10 produtos que os Estados Unidos exportam para nós, não pagam imposto, é zero. Não faz sentido manter a tarifa", afirmou em coletiva de imprensa na COP30.

Na sexta-feira, 14, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou uma ordem executiva retirando as tarifas recíprocas implementadas em abril deste ano. A expectativa do republicano é que a medida reduza a inflação de alimentos nos EUA.

O decreto, porém, não removeu a sobretaxa de 40% anunciada em julho. No caso brasileiro, as tarifas sobre a carne e o café permaneceram nessa porcentagem.

Região norte e o tarifaço

O vice-presidente reiterou que segue em negociações com o governo americano. Ele afirmou que, com o decreto de sexta-feira, as tarifas que incidiam sobre a castanha-do-pará, por exemplo, foram reduzidas e agora estão zeradas.

"Estamos confiantes de que vamos avançar mais para corrigir essas distorções, para podermos ter um mercado exterior que respeite o multilateralismo e o livre comércio", afirmou.

Segundo Alckmin, com a ordem executiva divulgada na sexta-feira, a região Norte do Brasil foi beneficiada. Pelos cálculos apresentados pelo vice-presidente, 28% dos produtos exportados pela região seguem tarifados, ante 45% antes do anúncio.

"Suco de fruta, pimenta seca, castanha-do-pará, cereais, frutas e doces tiveram redução de tarifa — no caso do cacau, a queda foi de 10%. Já a castanha-do-pará com casca passou a ter alíquota zero. São dois exemplos: a castanha-do-pará com casca e o suco de laranja agora estão totalmente desonerados", disse Alckmin.