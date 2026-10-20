México suspende importação de frango brasileiro por Doença de Newcastle; entenda o que é

O México suspendeu nesta segunda-feira, 19, a importação de carne de frango brasileira, além de aves vivas e ovos férteis, após a confirmação de um foco de Doença de Newcastle em uma granja comercial de perus em Santa Catarina. A medida foi anunciada pelas autoridades mexicanas para proteger a produção avícola do país, segundo agências internacionais.

O foco foi confirmado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no município de Nova Itaberaba, no oeste catarinense.

O caso foi identificado durante uma investigação epidemiológica conduzida pelo serviço veterinário oficial de Santa Catarina e confirmado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), reconhecido internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) para o diagnóstico da doença.

A propriedade foi interditada pelo serviço veterinário estadual, e a movimentação de aves foi suspensa. O Mapa também notificou a OMSA e os parceiros comerciais do Brasil.

O secretário-adjunto de Comércio e Relações Internacionais do ministério, Rafael Requião, afirmou que, até o momento, não havia informações concretas sobre outras suspensões de exportações brasileiras em razão do foco. “Ainda não temos nada objetivo a informar [sobre suspensão de exportações]”, disse à Agência Brasil.

O que é a Doença de Newcastle?

A Doença de Newcastle é uma infecção viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e silvestres. O vírus pode atingir mais de 200 espécies e provocar alterações respiratórias, digestivas e nervosas.

A gravidade varia conforme a virulência da cepa, podendo levar a altos índices de mortalidade nos plantéis afetados.

Entre os sintomas estão espirros, dificuldade para respirar, perda de apetite, diarreia esverdeada, queda na produção de ovos e alterações neurológicas, como torção da cabeça e do pescoço. Também podem ocorrer asas caídas e pernas esticadas.

De acordo com cartilha da Embrapa Suínos e Aves, a transmissão acontece principalmente por aerossóis respiratórios e pelo contato com fezes de aves infectadas.

A disseminação pode ocorrer entre animais e por meio de materiais ou ambientes contaminados.

A Doença de Newcastle pode infectar humanos?

A infecção em humanos é considerada rara e costuma ocorrer após contato direto e próximo com secreções respiratórias de aves infectadas. Quando acontece, geralmente provoca conjuntivite leve e transitória.

A doença não é considerada um risco grave para a saúde humana.

Ainda assim, a orientação é evitar o contato com aves doentes ou mortas e comunicar o serviço veterinário oficial ou o órgão de defesa agropecuária local caso sejam identificados animais com sinais suspeitos.

É seguro consumir carne de frango?

O Mapa afirma que produtos de origem avícola submetidos à inspeção oficial continuam seguros para o consumo e que não há contraindicação para sua ingestão.

As medidas sanitárias de controle incluem a eliminação das aves infectadas e a adoção de procedimentos para conter a disseminação do vírus.

A confirmação de um foco em uma granja não significa, por si só, que os produtos avícolas fiscalizados disponíveis no mercado ofereçam risco ao consumidor.

Como a doença é controlada?

O controle da Doença de Newcastle envolve a identificação rápida dos focos, a restrição da movimentação de aves e a adoção de medidas de biossegurança.

Entre os procedimentos previstos estão o abate sanitário das aves infectadas, a desinfecção das instalações e o monitoramento de propriedades localizadas em um raio de até 10 quilômetros do foco, com testes para verificar a possível circulação do vírus.

A prevenção também inclui limitar o acesso às granjas, evitar o contato das aves domésticas com pássaros silvestres e adotar protocolos de vacinação.

No Brasil, a vacinação é obrigatória para determinadas categorias de aves de ciclo longo, como reprodutoras e poedeiras, enquanto algumas empresas também vacinam frangos de corte.

Por que a doença afeta as exportações brasileiras?

A confirmação de doenças em plantéis comerciais pode levar parceiros comerciais a suspender temporariamente a compra de produtos avícolas brasileiros. As restrições variam de acordo com as regras sanitárias de cada mercado e com os acordos firmados com o Brasil.

O México já havia suspendido importações de frango brasileiro em 2025, após a confirmação de um foco de gripe aviária no país. Na ocasião, entre maio e junho, países como China e integrantes da União Europeia também interromperam compras, assim como outros mercados da América Latina.

O Brasil destina cerca de 30% de sua produção de carne de frango ao mercado externo, e o México está entre os destinos relevantes do setor. Por isso, suspensões sanitárias podem afetar o comércio internacional do produto, ainda que o alcance e a duração das medidas dependam das decisões de cada país.

Um foco anterior de Doença de Newcastle foi registrado em julho de 2024 em uma granja comercial de frangos de corte em Anta Gorda, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o governo brasileiro declarou emergência zoossanitária por 90 dias, e 44 países suspenderam importações de produtos avícolas brasileiros, conforme os certificados sanitários aplicáveis.