Após surto de gripe aviária em maio, União Europeia reabre mercado para carne de aves brasileiras

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou nesta segunda-feira, 22, a União Europeia irá reabrir o mercado para a carne de frango e peru produzida no Brasil a partir da terça-feira, 23. As importações haviam sido interrompidas em maio após confirmar-se um foco isolado de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Apenas será permitida a exportação dos produtos brasileiros produzidos a partir do dia 18 de setembro.

Segundo o Mapa, a medida foi resultado de negociações conduzidas pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, com o comissário europeu de Saúde e Bem-Estar Animal, Olivér Várhelyi, no último dia 4 de setembro.

Reabertura escalonada

A retomada será feita de forma escalonada:

Todo o território brasileiro, exceto o Rio Grande do Sul: liberado para exportar com data de produção a partir de 18 de setembro;

Rio Grande do Sul (exceto área foco): autorizado a exportar a partir de 2 de outubro;

Raio de 10 km em torno da granja foco: retomada em 16 de outubro.

O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, com 3,28 milhões de toneladas comercializadas entre janeiro e agosto de 2025, que geraram US$ 6,15 bilhões em receita.

Perspectivas no mercado chinês

A China é o último grande destino a manter restrições à carne de frango brasileira. Nesta segunda-feira, 22, também iniciou a auditoria da China no Brasil, destinada a avaliar os controles sanitários relacionados à influenza aviária. A missão técnica é considerada etapa essencial para a retomada das exportações.