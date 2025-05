Gripe aviária: veja países que suspenderam todas as importações de frango do Brasil

Desde a confirmação de um foco de gripe aviária no município gaúcho de Montenegro, na última sexta-feira, 13 mercados adotaram restrições, totais ou regionalizadas, às compras de carne de frango e subprodutos de aves do Brasil. Desses, nove suspenderam totalmente as importações.

Países que suspenderam importações totalmente

Suspenderam totalmente as importações do Brasil:

China

União Europeia

Canadá

África do Sul

Chile

Argentina

Uruguai

México

Coreia do Sul

Suspensões parciais de importações

Suspenderam parcialmente as importações:

Japão: restringiu as importações apenas do município de Montenegro (RS)

Emirados Árabes Unidos: a restrição abarca apenas a área da granja afetada. Autoridades ainda não se manifestaram

Arábia Saudita: suspendeu importações do Rio Grande do Sul

Filipinas: restringiu importações apenas na área da granja afetada.

Novos casos suspeitos

As autoridades sanitárias analisam seis novos casos com suspeita de gripe aviária no país, segundo o sistema de monitoramento sobre Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Até o momento, as investigações ocorrem em Santa Catarina, Tocantins, Sergipe, Pernambuco e Mato Grosso.

Dois casos suspeitos foram identificados em granjas comerciais: um em Ipumirim (SC) e outro em Aguiarnópolis (TO).