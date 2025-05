Em uma das principais feiras de alimentos do mundo, a gripe aviária no Brasil é 'banho de água fria'

Na Sial China, uma das principais feiras de alimentos e bebidas do mundo, que começou nesta segunda-feira, 19, e vai até a quarta-feira, 21, a confirmação de um caso de gripe aviária no Brasil domina as conversas.

Uma fonte presente no evento, em comitiva com um grupo de empresários, descreveu a situação como “um banho de água fria”.

Segundo esse interlocutor, a expectativa dos participantes brasileiros era celebrar a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de integrantes do governo na semana passada, quando vários acordos comerciais foram anunciados, além da sinalização de um pacote de investimentos de R$ 27 bilhões do país asiático para o Brasil. Mas, pelo menos no primeiro dia do evento, isso não aconteceu.

“O Brasil sempre lidou muito bem com questões sanitárias, especialmente no frango e no boi. Agora, o setor está se articulando com força para tentar reverter a situação, mas a situação preocupa”, afirmou.

LEIA MAIS: Governo não sabe até quando vai a gripe aviária e já estima perdas de US$ 200 milhões por mês

Na sexta-feira, 16, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou um caso de gripe aviária em uma granja comercial na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

Após a confirmação, a China, principal comprador de carne de frango do Brasil, suspendeu as importações da proteína brasileira. Até o momento, dez países já suspenderam suas compras do produto.

Nesta segunda-feira, o Mapa confirmou mais um caso de gripe aviária e disse que seis casos suspeitos estão sob investigação.

Na avaliação de alguns empresários presentes na Sial, os impactos serão sentidos no curto prazo, mas a expectativa é de que o Brasil dê uma resposta satisfatória ao tema.

“Terá impacto no curto prazo, sim, e vai complicar algumas coisas, mas o Brasil já deu boas respostas em outras crises sanitárias. A gente se posiciona, age com transparência e faz o que está ao nosso alcance para resolver rápido”, disse um executivo.

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) está com uma delegação de 53 empresas nacionais no Pavilhão Brasil, segundo nota oficial divulgada na última sexta-feira.

A edição de 2024 da Sial China movimentou US$ 230 milhões em negócios com empresas brasileiras durante o evento e ao longo dos 12 meses seguintes, informou a ApexBrasil.

Impacto nas importações

Luis Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), disse à EXAME nesta segunda-feira ainda ser "difícil dizer quanto tempo durará" a crise sanitária no país. Segundo ele, a pasta tem atuado de 'maneira diligente' para resolver a situação.

O cálculo preliminar do governo indica que o Brasil pode deixar de exportar entre 50 mil e 100 mil toneladas de carne de frango por mês. Considerando um valor médio de US$ 2 mil por tonelada, o impacto pode alcançar até US$ 200 milhões mensais.

O secretário informou que, ao longo do fim de semana, o Mapa e seus adidos agrícolas — funcionários que representam o ministério em embaixadas e consulados — enviaram informações adicionais aos países importadores para reforçar a transparência do Brasil na condução do caso. “A medida reforça a confiança no sistema sanitário do Brasil”, afirmou Rua.