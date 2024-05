Governo de SP quer usar créditos de ICMS para ampliar internet no campo, diz secretário

RIBEIRÃO PRETO - O governo do Estado de São Paulo planeja usar créditos de ICMS para ajudar a custear a expansão das torres de celular e internet no interior do Estado, e assim, ajudar a digitalização do agronegócio, disse Guilherme Piai, secretário estadual de Agricultura.

"Estamos conversando com as operadoras e entidades do agronegócio para usarem créditos do ICMS para construírem as torres e depois terem o abatimento. Há muito crédito retido", disse Piai.

Piai conversou com a EXAME durante a Agrishow, em Ribeirão Preto. Na feira, diversos fabricantes destacavam novos modelos de máquinas e de tecnologias que usam dados e precisam de conexão constante à internet para funcionarem da melhor maneira, como robôs que combatem pragas usando IA e colheitadeiras que geram dados em tempo real sobre o andamento da produção. Assim, a demanda por acesso à internet no campo vai crescendo.

O governo de São Paulo, sob comando de Tarcísio de Freitas (Republicanos), promete levar internet para 100% do campo no Estado. A estratégia prioriza o uso de operadoras terrestres para que mais pessoas nos arredores das fazendas também possam se conectar com seus celulares.

Além da internet, outra prioridade citada por Piai são investimentos em irrigação. "São Paulo tem uma área irrigada só de 5,8%, sendo que a média mundial é 20%, e esses 20% produzem 40% dos alimentos no mundo", diz o secretário.

A secretaria quer, ainda, ampliar os investimentos em pesquisa agrícola e a remuneração dos servidores da área. "Realmente os salários estão muito defasados. Nossos pesquisadores ganham metade do salário dos pesquisadores da Embrapa. Não tem por quê. O governador já autorizou e este ano vamos estruturar as carreiras, mandar um projeto para a Assembleia Legislativa e valorizar quem carrega o piano", afirmou.

Pacote de R$ 1,4 bilhão

Na segunda, no início da feira, Piai anunciou um pacote de R$ 1,4 bilhão de reais em investimentos agrícolas no estado, ao lado do governador.

As medidas do governo reúnem R$ 500 milhões em aporte via Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro), R$ 300 milhões em linhas de crédito e subvenção por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) e R$ 600 milhões em créditos de ICMS – valor três vezes maior do que o disponibilizado em 2023.

Os recursos do Fiagro serão usados para apoio à inovação e ao empreendedorismo, suporte a projetos e investimentos em infraestrutura e sustentabilidade e acesso ao crédito.

Outros R$ 60 milhões serão usados para subsidiar a aquisição de até 2,4 mil tratores pelo programa Pró-Trator. Além disso, as linhas de crédito especiais para produtores rurais, pescadores, cacau, greening, produção leiteira e Feap Mulher somam R$ 140 milhões.

O pacote inclui ainda investimentos em poços profundos em cidades do interior, para melhorar o abastecimento de água, a regularização fundiária e incentivos à produção de biocombustíveis.