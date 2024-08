Exportações de café brasileiro sobem 25,7% em julho, diz Cecafé

As exportações de café do Brasil registraram um aumento anual de 25,7% em julho e totalizaram 3,774 milhões de sacas de 60 kg, primeiro mês da safra 2024/25. A receita cambial obtida com os embarques atingiu US$ 932,5 milhões, um crescimento de 48% em comparação com o mesmo mês de 2023, segundo dados reportados nesta segunda-feira pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

Entre janeiro e julho de 2024, o Brasil exportou 28,146 milhões de sacas de café, um recorde para o período – o volume é 46,3% maior do que o registrado nos sete primeiros meses do ano passado e 18% acima do recorde anterior de 23,852 milhões de sacas, alcançado no mesmo período de 2021.

A receita cambial com as exportações de café também atingiu um recorde histórico. Entre janeiro e julho deste ano, o país recebeu US$ 6,277 bilhões com as vendas de café, o que representa um aumento de 50% em relação aos US$ 4,184 bilhões obtidos no mesmo período de 2023 e um crescimento de 19,5% em relação ao recorde anterior de US$ 5,252 bilhões, registrado em 2022.

Principais destinos do café brasileiro em julho

Nos primeiros sete meses de 2024, os 10 principais compradores do café brasileiro aumentaram significativamente suas importações. Os Estados Unidos lideram a lista, com a compra de 4,516 milhões de sacas, um aumento de 31,1% em relação ao mesmo período de 2023, representando 16% das exportações totais.

A Alemanha ocupa o segundo lugar, com 4,027 milhões de sacas, o que representa um crescimento de 77% e corresponde a 14,3% das exportações. A Bélgica vem em terceiro lugar, com 2,711 milhões de sacas adquiridas, um aumento impressionante de 156,3%. A Itália, com 2,218 milhões de sacas (+48,6%), e o Japão, com 1,311 milhão de sacas (+6%), completam o top 5.

Além desses, a Espanha, na sexta posição, importou 929.055 sacas, um aumento de 92,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O Reino Unido, oitavo colocado, também aumentou suas compras em 97,2%, adquirindo 831.607 sacas.

Com a proximidade da implementação do Regulamento da União Europeia para Produtos Livres de Desmatamento (EUDR), que entrará em vigor em 1º de janeiro de 2025, é importante notar o crescimento nas exportações para a União Europeia.

O bloco econômico, que representa 47,3% das exportações brasileiras de café, recebeu 13,305 milhões de sacas nos primeiros sete meses de 2024, um aumento de 64,9% em relação ao mesmo período de 2023.